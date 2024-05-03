İYİ Parti'de yeni Başkanlık Divanı belli oldu - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti'de yeni Başkanlık Divanı belli oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu başkanlığında toplanan Genel İdare Kurulu'nda yeni Başkanlık Divanı açıklandı. Dervişoğlu'nun oluşturduğu yeni Başkanlık Divanı'nda çeşitli görevlere atanan isimler yer aldı. Dervişoğlu, yeni ekibe başarılar dileyerek, zafer temennisinde bulundu.

03.05.2024 18:50
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İYİ Parti'de yeni Başkanlık Divanı belli oldu

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu başkanlığında ilk kez toplanan Genel İdare Kurulu'nda yeni Başkanlık Divanı belirlendi.

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu başkanlığındaki ilk Genel İdare Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, yeni Başkanlık Divanı'nı açıkladı. Dervişoğlu'nun oluşturduğu yeni Başkanlık Divanı'nda yer alan isimler şöyle:

"Siyasi İşler Başkanı Enver Yılmaz, Genel Sekreter Uğur Poyraz, Mali İşler Başkanı Ersin Beyaz, Teşkilat İşleri Başkanı Hasan Toktaş, Kurumsal İlişkiler Başkanı Şükrü Kuleyin, Hukuk-Seçim İşleri ve Parlamento ile İlişkiler Başkanı Hakan Şeref Olgun, Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan, Türk Dünyası ve Yurtdışı Teşkilatlanma Başkanı Ayyüce Türkeş Taş, Milli Güvenlik ve Göç Politikaları Başkanı Cenk Özatıcı, Yerel Yönetimler Başkanı Cumali Durmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kevser Ofluoğlu, Medya Tanıtım Başkanı Selcan Taşcı Hamşıoğlu, Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, ARGE-Eğitim ve Siyaset Akademisi Başkanı Alpaslan Yüce, STK İlişkileri Başkanı Alper Akdoğan, Toplumsal Politikalar Başkanı İmren Nilay Tüfekçi, Tarım Politikaları Başkanı Kadir Ulusoy, Genel Sekreter Yardımcısı Dursun Çolak, Başdanışman Süleyman Nevzat Korkmaz, Başdanışman Ali Coşkun, Başdanışman Mümtaz Çoban."

Dervişoğlu, yeni Başkanlık Divanı'na başarılar dileyerek, "Allah çıktığımız yolculukta zafer nasip etsin" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İYİ Parti'de yeni Başkanlık Divanı belli oldu - Son Dakika

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