İYİ Parti'den "Cihan Paçacı" açıklaması: İstifa ederek saygıdeğer bir sorumluluk örneği sergiledi - Son Dakika
Üye Girişi

İYİ Parti'den "Cihan Paçacı" açıklaması: İstifa ederek saygıdeğer bir sorumluluk örneği sergiledi

26.01.2023 21:16
İYİ Parti'den "Cihan Paçacı" açıklaması: İstifa ederek saygıdeğer bir sorumluluk örneği sergiledi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'nın istifasıyla ilgili yaptığı açıklamada "Böylesine kritik bir gün ve süreçte, bu temel kaygı ve hassasiyetler doğrultusunda Sayın Paçacı kendi iradesiyle partimizdeki görevinden istifa ederek saygıdeğer bir sorumluluk örneği sergilemiştir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına yönelik, "Parti yetkili kurulları, şu anda Kemal Bey'i onaylayacak noktada değil" açıklamasıyla gündem yaratan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, görevinden istifa etti. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Cihan Paçacı'nın istifa etmesi ile ilgili resmi Twitter hesabından açıklama yaptı.

"AÇIKLAMASI MAKSADININ DIŞINA ÇIKARTILDI"

Paçacı'nın açıklamasının maksadının dışına çıkartıldığını belirten Zorlu, "Bugün bir köşe yazısında Genel Başkan Yardımcımız Cihan Paçacı'nın bazı açıklamaları kamuoyuna yansımış ve ardından maksadının dışına çıkartılmasıyla birlikte Millet İttifakı'nın iradesine ve birlikteliğine zarar verir nitelikte bir tartışma alanının ortaya çıktığı görülmüştür. Böylesine kritik bir gün ve süreçte, bu temel kaygı ve hassasiyetler doğrultusunda Sayın Paçacı kendi iradesiyle partimizdeki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa ederek saygıdeğer bir sorumluluk örneği sergilemiştir" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, açıklamasını şu sözlerle bitirdi:

"İYİ Parti kurulduğundan beri Türk siyasetinde milletimizin sesi ve iradesinin temsilcisi olmuştur. ve önümüzdeki seçimleri kazanarak Cumhuriyetimizin 100. yılında memleketimizi hak ettiği konuma taşıma iradesi tamdır. Allah'ın izniyle, Mayıslar bizimdir! Saygılarımızla…"

NE OLDU?

Cihan Paçacı, Habertürk yazarı Nagehan Alçı'ya konuştu. Alçı'nın, "Sayın Akşener ve İYİ Parti, Kemal Bey'in adaylık talebi masaya geldiğinde ne yapacak?" sorusuna cevap veren Paçacı, "Nagehan Hanım, parti yetkili kurulları, şu anda Kemal Bey'i onaylayacak noktada değil ama bu nihai olarak böyle devam edecek anlamına da gelmiyor. Meral Hanım konuyu yetkili kurullara getirecek, orada nihai karar alınacak" dedi.

Paçacı, partisinin ve Akşener'in iradelerini koruyup kollamak amacıyla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Son Dakika: Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklemeyeceklerini dile getiren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı partideki görevini bıraktı
YORUMLAR
500
İYİ Parti Tunceli İl Başkanı Ersoy görevinden istifa etti İYİ Parti Tunceli İl Başkanı Ersoy görevinden istifa etti Kürşad Zorlu: 'Sayın Paçacı Kendi İradesiyle Partimizdeki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı Görevinden İstifa Ederek Saygıdeğer Bir Sorumluluk Örneği... Kürşad Zorlu: 'Sayın Paçacı Kendi İradesiyle Partimizdeki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı Görevinden İstifa Ederek Saygıdeğer Bir Sorumluluk Örneği...

İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti'den 'Cihan Paçacı' açıklaması: İstifa ederek saygıdeğer bir sorumluluk örneği sergiledi - Son Dakika


Son Dakika
20:16 Olay hareketin faturası kesildi! İşte Valentin Rosier'in aldığı ceza
19:46 Eşinin, "İn lan aşağıya" diye azarladığı adam, babasının tek sözüyle intihardan vazgeçti
19:58 Çalınan motosikletine 16 yıl sonra kavuşan adam büyük mutluluk yaşadı: Gerçekten anlatılabilecek bir duygu değil
19:52 6'lı masa aday için toplanırken, CHP'nin astığı afiş dikkat çekti! Herkes "Aday Kılıçdaroğlu mu?" diye soruyor
19:26 Al Nassr'ın Ronaldo sevgisi bambaşka bir boyuta geçti! Hediye edilen aksesuarın değerini duyanlar kulaklarına inanamıyor
17:50 İmamoğlu'na kentsel dönüşüm programında "İşten çıkarma" tepkisi! Korumalar salondan uzaklaştırdı
18:24 Premier Lig devinden deprem gibi karar! Chelsea'de tam 4 oyuncuyla yollar ayrılıyor
17:43 Malatya'da soğuk hava ekmek fırınını dondurdu! Ekmek almak için şehir merkezine gidiyorlar
17:49 Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına cevap: Seçimlerde hile hurda yapılması fiilen imkansız
18:10 Mahsun Kırmızıgül'ün Prestij filmi davasında ortalık karıştı! Kardeşler birbirine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2023 21:20:37. #1.13#
SON DAKİKA: İYİ Parti'den "Cihan Paçacı" açıklaması: İstifa ederek saygıdeğer bir sorumluluk örneği sergiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement