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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "Türk kadını üstüne düşen her şeyi yapmıştır" - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "Türk kadını üstüne düşen her şeyi yapmıştır"

05.12.2021 17:01
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "Türk kadını üstüne düşen her şeyi yapmıştır"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Türk kadını ister Osmanlı'nın son dönemi ister Cumhuriyet'in başı, üstüne düşen her şeyi yapmıştır.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Türk kadını ister Osmanlı'nın son dönemi ister Cumhuriyet'in başı, üstüne düşen her şeyi yapmıştır. Politik bir duruşu ve tutumu da vardır" dedi.

Genel Başkan Akşener, Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen üye katılım törenine katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Akşener, "28 Şubat döneminde kadının başörtüsü üzerinden bir kavga vardı 'başı açık, kapalı' diye. O zaman o kadınlar birbirlerine düşmediler. Başı açık kadın başı kapalı kadının başörtüsüne elini uzatmadı. Başı örtülü kadın, başı açık kadını başka bir şeyle de suçlamadı ama kadının bedeni, giyimi, davranışı, tercihleri üzerinden o adamların tümü kadınları özne yaparak birbiriyle kavga etti. Keşke adamlar üzerinden adamlar kavga edebilseydi" açıklamasında bulundu.

"Bir kadın politikacı olarak yine bugün bedenim, saçım üzerinden vurula vurula bir hal oldum" diyen Akşener, "Türk kadını ister Osmanlı'nın son dönemi ister Cumhuriyet'in başı, üstüne düşen her şeyi yapmıştır. Politik bir duruşu ve tutumu da vardır. İstiklal mücadelesi esnasında müdafaa-i hukuk cemiyetlerinin batı kanatlarında Avrupa şehirlerini bildiri yağmurlarına tutarak oradaki parlamento ve halkı Türkiye lehine davranmalarına zorlamışlardır. Bunlardan sonra da Atatürk kadınların hakkını teslim etmiştir" ifadelerine yer verdi.

Partiye yeni katılan üyelere rozet takımı ve hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından tören son buldu. - ANKARA

Cumhuriyet, İYİ Parti, Osmanlı, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: 'Türk kadını üstüne düşen her şeyi yapmıştır' - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "Türk kadını üstüne düşen her şeyi yapmıştır" - Son Dakika
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