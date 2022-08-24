İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, Samsun'da pazar esnafını gezdi - Son Dakika
Üye Girişi

İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, Samsun'da pazar esnafını gezdi

24.08.2022 16:48
İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, Samsun'da pazar esnafını gezdi

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Samsun'da semt pazarını ziyaret etti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Samsun'da semt pazarını ziyaret etti.

İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'ndeki pazarcı esnafıyla sohbet eden Usta, burada yaptığı açıklamada, insanların alım gücünün düştüğünü söyledi.

Hem üretici hem de tüketicinin sıkıntılı olduğunu savunan Usta, şöyle konuştu:

"Pazarlarımızda hem üreten var hem de üreticiden aldığını satan esnaf bulunuyor. Kar marjlarının çok düştüğünden şikayet ediyorlar. Esnafımız, insanların daha az mal aldığını ve daha az tükettiğini söylüyor. Üreticiler, özellikle girdi maliyetlerinin çok arttığından şikayet ediyor. Gübre, ilaç ve tohum maliyetleri nedeniyle ürün fiyatının kurtarmadığını söylüyor. Pazarda oluşan fiyatlar üretici açısından maliyetlerini kurtaran bir fiyat değil, tüketicisi açısından da kolay tüketilebilir fiyat değil. Hızlı enflasyonunun getirdiği makro ekonomik istikrarsızlığın getirdiği bir durum bu."

YORUMLAR
500
TEKNOFEST'e katılacaklar için Samsun'un turizm çalışmaları değerlendirildi TEKNOFEST'e katılacaklar için Samsun'un turizm çalışmaları değerlendirildi Samsun Büyükşehir Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Tekcan'dan Fatura Yolsuzluğu İddiası: 'Sorumlu Yalnız Tek Bir Kişi Midir?' Samsun Büyükşehir Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Tekcan'dan Fatura Yolsuzluğu İddiası: 'Sorumlu Yalnız Tek Bir Kişi Midir?'
Kaynak: AA

Erhan Usta, İYİ Parti, Samsun, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, Samsun'da pazar esnafını gezdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:43 Cristiano Ronaldo'dan canlı yayında gündem olan hareket! Efsane futbolcunun elini sıkmadı
16:28 Satın aldığı iş yerinden çıkan 1 kilo altını sahibine verdi
16:06 46 yaşındaki Ebru Akel'in yoga paylaşımı beğeni topladı
16:24 CHP'li Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine karşı çıktı: Sizin saltanat geminiz batıyor
15:57 Fener'in teknik patronu Jesus'tan "yabancı sınırı" itirafı: Alışmam gereken bir problem
15:40 İstanbul'da okul ve personel servis ücretlerine zam geldi! İşte yeni ücretler...
15:26 Bu boks maçı tarihe geçer! Tyson Fury, Oleksandr Usyk'in meydan okumasını kabul etti
15:29 Şırnak'ta 3 çocuğunu ve eşini katleden adamdan ilk ifade: Sesler duydum, beni öldüreceklerini düşündüğüm için sıktım
15:23 Beşiktaş, İngiliz devinden Dele Alli'yi kiraladı
15:22 Ünlü oyuncu Sinem Uslu, kemoterapi tedavisi gören annesi kan bağışında bulunulmasını istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 16:52:28. #1.13#
SON DAKİKA: İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, Samsun'da pazar esnafını gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement