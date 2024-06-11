İYİ Parti Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı: Çocuk işçilerin tarımda çalışmaları yasaklanmalı - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı: Çocuk işçilerin tarımda çalışmaları yasaklanmalı

İYİ Parti Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı: Çocuk işçilerin tarımda çalışmaları yasaklanmalı

İYİ Parti Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kevser Ofluoğlu, çocuk işçilerin tarımda ücret karşılığı mevsimlik işlerde çalışmalarının yasaklanması gerektiğini belirtti. Ofluoğlu, çocuk işçiliğiyle mücadele günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, çocukların ekonomik kriz ve eğitim sorunları nedeniyle ağır koşullarda çalışmak zorunda kaldığını ifade etti. Ayrıca, tarımda çalışan çocukların sayısının en yoğun olduğunu ve bu durumun önüne geçmek için mevzuatta değişiklik yapılması gerektiğini vurguladı.

11.06.2024 15:43
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İYİ Parti Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kevser Ofluoğlu, "Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılarak çocuk işçilerin, tarımda aile işleri dışında ücret karşılığı mevsimlik tarım işlerinde çalışmalarının yasaklanması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Ofluoğlu, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, mevcut ekonomik krizin getirdiği sorunlarla boğuşan çocukların, eğitim sistemindeki problemlerin de etkisiyle okulda olmaları gereken yaşlarda, ağır koşullarda çalışma hayatına girmek mecburiyetinde kaldığını ifade etti.

TÜİK'in "Çocuk 2023 Raporu" ile İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisinin "Çocuk İş Cinayetleri Raporu"na değinen Ofluoğlu, şunları kaydetti.

"Çocuk işçiliğinin en kötü biçimleri arasında sayılan tarım, Türkiye'de 5-14 yaş arası çocukların en yoğun çalıştırıldığı iş koludur. Yani soframıza gelen yiyeceklerden giydiğimiz giyeceklere gündelik hayatımızın içinde çocuk emeği var. Bunun önüne geçebilmek için İş Kanunu ile Tarım ve Ormandan Sayılan İşlerde Çalışma Koşullarına İlişkin Yönetmelikteki düzenlemelerin kapsamının, 50 ve altı işçi çalıştıran işletmeler ile mevsimlik tarım işlerinde çalışan çocukları kapsayacak şekilde değiştirilmesi ve Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılarak çocuk işçilerin, tarımda aile işleri dışında ücret karşılığı mevsimlik tarım işlerinde çalışmalarının yasaklanması gerekmektedir."

Bu yılın şubat ayı itibarıyla Mesleki Eğitim Merkezi'nde (MESEM) yaklaşık 420 bin örgün eğitime devam hakkı olan öğrenci bulunduğunu belirten Ofluoğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bu merkezlerde 336 çocuğun iş kazası geçirdiğini açıkladığını, ancak basına yansıyan ölümlere ilişkin bir bilgi paylaşmadığını ileri sürdü.

Ofluoğlu, TÜİK'in yayımladığı Çocuk İş Gücü Anketi'nin en son 2019'da yapıldığını anlatarak, bunun, çalışan çocuklara dair verilerin yakından takip edilebilmesinin önünde önemli bir engel olarak görüldüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İYİ Parti Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı: Çocuk işçilerin tarımda çalışmaları yasaklanmalı - Son Dakika

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