İYİ Parti: Tüm siyasi parti liderleri bir araya getirilmeli - Son Dakika

İYİ Parti'den Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekata ilişkin, "Kriz yatışıncaya kadar TBMM'de, tüm siyasi parti liderlerinin düzenli bir şekilde bilgilendirilmeleri ve gerekiyorsa bir araya getirilmeleri çağrısında bulunuyoruz" açıklaması yapıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri hareket sonrası Başkanlık Divanı'nı topladı. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna ve Rusya arasındaki uzlaşmazlığın bağımsız ve egemen bir devletin toprak bütünlüğünün ne ad altında olursa olsun ihlal edildiği bir noktaya gelmiş olması, uluslararası hukukun ve kurallarının ihlali niteliğinde olduğu gibi Avrupa'nın güvenlik mimarisinin temel belgesi olan Helsinki Nihai Senedi ve o zamandan bu yana varılmış olan diğer mutabakatların da yok sayılması demektir. Rusya'nın 'Özel Askeri Harekat' adı altında Ukrayna'nın Donbass bölgesinde yürüttüğü, 'Ukrayna'nın silahsızlandırılması' adı altında ülkenin diğer bölgelerine de yaymış olduğu bu saldırının hem Ukrayna vatandaşları hem de Ukrayna'nın altyapısı ve ekonomisi açısından yıkıcı sonuçları olması kaçınılmaz görülmektedir" denildi.

'DURUM İKTİDARIN DEĞİL ÜLKEMİZİN SORUNU'Yaşananların kaygı verici olduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"İktidarın bu kaygı verici durumun özü konusunda mevcut askeri çatışma ortamında siyasi çağrıların ötesinde yapabileceği pek bir şey bulunmadığından, ekonomimizin mevcut kırılganlığı da dikkate alınarak, öncelik krizin ülkemize olabilecek yansımalarının asgari düzeyde tutulmasına, diğer ifadeyle krizin ülkemiz açısından gündeme getireceği sıkıntıların yönetilmesine verilmelidir. Günümüzdeki durum iktidarın değil ülkemizin sorunudur. Bu sorunun aşılması ise ulusal çıkarlarımızın gereği atılması gerekecek adımların istişare ve ortak akıl çerçevesinde belirlenmesi ile mümkün olabilecektir. TBMM'nin bu konuyu ele alacak olmasını memnuniyetle karşılıyor ve kriz yatışıncaya kadar TBMM'de, tüm siyasi parti liderlerinin düzenli bir şekilde bilgilendirilmeleri ve gerekiyorsa bir araya getirilmeleri çağrısında bulunuyoruz. Bu krizden hem ülkemiz hem de bölgemiz için çıkarılacak çok ders vardır. Bunların analizini zamanı geldiğinde yapmak ve bu tür durumların tekrarını önlemek üzere yapılabilecekleri belirlemek de bir ulusal öncelik olmak durumundadır."