İYİ Parti Yahyalı Belediye Başkan Adayı Mustafa Balcı ve Adaylar İstifa Etti

İYİ Parti Yahyalı Belediye Başkan adayı Mustafa Balcı ve belediye meclisi üyesi adayları ile ilçe teşkilatının bazı yöneticileri, partilerinden istifa etti.
Balcı, seçim ofisinde, ilçe teşkilatı yöneticileri ve belediye meclisi üyesi adaylarının da hazır bulunduğu toplantıda yaptığı açıklamada, yerel seçimi geride bıraktıklarını belirterek, kazananı tebrik ettiğini söyledi.
Yahyalı için ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarına inandığını ifade eden Balcı, şunları kaydetti:
"Bu seçimin kaybedilmesinde bizim hatalarımızın olduğu gibi uzun bir süre yalnız bırakılmamızın da etkisi olduğunu düşünüyoruz. Başta içinde bulunduğumuz il yönetiminin ilgisizliği, ilçe yönetiminin
teşkilatlanma ve planlamalardaki eksiklikleri bizi farklı bir karar almaya zorlamıştır. Şu andan itibaren Yahyalı ilçe teşkilatında görev alan 7 arkadaşımız ve seçimde belediye meclisi üyesi adaylığı yarışında bulunan tüm adaylarımızla İYİ Parti üyeliğinden ve partideki görevlerimizden istifa ettiğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."
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