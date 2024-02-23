İYİ Parti Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, mal varlığını açıkladı - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, mal varlığını açıkladı

İYİ Parti Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, mal varlığını açıkladı

İYİ Parti Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, mal varlığında herhangi bir artışın olmadığını belirterek, kirada oturduğunu söyledi.

23.02.2024 14:31  Güncelleme: 14:35
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İYİ Parti Yomra Belediye Başkanlığı'na yeniden aday gösterilen mevcut Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, mal varlığında herhangi bir artışın olmadığını belirterek, kirada oturduğunu söyledi.

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, mal varlığını ayrıntılı olarak açıkladı. Belediye Başkanı olduktan sonra hiçbir mal varlığı edinmediğini ifade eden Bıyık, temiz siyaset için siyasilerin mal varlığını açıklamasının önem arz ettiğini ifade etti. Yomra ilçesinin Demirciler mahallesindeki baba toprağında bir köyü evi ve bir otomobili bulunduğunu ifade eden Başkan Bıyık, "Belediye Başkanı olmadan önce köyümde bir ev yaptırmıştım. 2019'da Belediye Başkanı olunca ayrıldığım işimden aldığım tazminat ile bir otomobil aldım. Bunların dışında bir mal varlığına sahip değilim" diye konuştu.

Belediye Başkanı seçildikten hemen sonra mal varlığını açıkladığını ifade eden Başkan Bıyık, "2019 yılında açıkladığım mal varlığımda herhangi bir artış yoktur. O zamanda Kaşüstü'de kirada oturuyordum. Yine Kaşüstü'nde kirada oturmaktayım. Temiz toplum için siyasilerin mal varlığını belirli dönemlerde açıklamalarına çok önem veriyorum. Benim mal varlığım bunlardan ibarettir. Halkımızın bilgisine sunuyorum" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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