İYİ Partili Bahadır Erdem'den KPSS hakkında suç duyurusu: Bu operasyonun amacı neydi?

İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, KPSS'de bazı soruların sızdırıldığı iddialarıyla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Erdem, "KPSS sınavında yaşanan bu skandalı kim organize etti? İşin siyasi ayağı var mı? Bu operasyonun amacı neydi?" diye sordu.

İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, geçen pazar günü yapılan KPSS'de soruların bir kısmının Yediiklim Yayınevi'ne ait deneme kitapçıklarında daha önce yayınlandığı iddialarıyla ilgili olarak bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Erdem, suç duyurusu dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"SORUŞTURMANIN GENÇLERİMİZİN DEVLETE OLAN GÜVENİNİ KORUMAK MOTİVASYONUYLA YÜRÜTÜLMESİ GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ"

"Soruların belli kişi veya gruplara önceden verilmiş olması durumu daha önce FETÖ tarafından kullanılan yöntem olup; bu yöntemin halen kullanılıyor oluşu devletimizin FETÖ ile mücadelesine halel getirmekte ve özellikle gençlerimiz olmak üzere vatandaşlarımızın devlete olan güvenini yok etmektedir ki; bu husus ileride telafisi mümkün olmayacak zararlara sebep olacaktır. Ülkemizin geleceği olan gençlerimiz, bu tarz FETÖ taktikleriyle ve yüksek puan aldıkları sınavların ardından şeffaf olmayan mülakatlarla elenerek umutsuzluğa kapılmakta, bu sebeplerle yurtdışı hayalleri kurmakta ve fırsat bulanlar ülkemizi dönmemek üzere terk etmektedir. Ülkemizde gelecek kurma hayalleri ellerinden alınan ve haklı olarak yurtdışına yerleşen gençlerimiz devletimiz için en büyük beka sorunudur. Sayın savcılık makamı tarafından bu hususun ayrıca göz önüne alınarak soruşturmanın gençlerimizin devlete olan güvenini korumak motivasyonuyla yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz.

…31.07.2022 tarihinde gerçekleşen KPSS sorularının çalınmasına ve dağıtılmasına ilişkin tüm ilgililer hakkında soruşturma yapılmasını ve kamu davası açılmasını talep ederim."

Erdem, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklama da şunları kaydetti:

"MİLYONLARCA GENCİMİZİN HAYALLERİ KARANLIK ELLER TARAFINDAN HİÇ EDİLMİŞTİR"

AK Parti iktidarının beceriksizliği ve art niyetli yönetimi sonucu Türkiye'yi ve milletimizi her konuda kaosa sürüklediği gerçeği, dün yaşanan KPSS skandalı ile maalesef bir kez daha ortaya çıkmış ve infial yaratmıştır. Milyonlarca gencimizin devlet bünyesinde iş sahibi olmak için kurduğu hayaller ve verdiği emekler henüz kim olduğu belli olmayan karanlık eller tarafından hiç edilmiştir.

"NE YAPARLARSA YAPSINLAR ÖRTEMEYECEK, SÜMENALTI EDEMEYECEKLER"

Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, bu skandalın tüm faillerini ortaya çıkarmak, gençlerimizin emeklerini kimlerin, hangi amaçla çaldığını milletimizin huzuruna sunmak ve cezalandırılmalarını sağlamak için Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener'in liderliğinde İYİ Parti olarak sonunda kadar konunun takipçisi olacağız. AK Parti ve ona bağlı kadrolar, sebep oldukları bu rezilliği ne yaparlarsa yapsınlar örtemeyecek, sümen altı edemeyecekler.

"BU OLAY İLE ÖSYM'NİN BÜNYESİNDE YAPILAN TÜM SINAVLAR ŞAİBELİ HALE GELMİŞTİR"

Ayrıca göz ardı edilmemesi gereken bir husus var ki, o da bu skandal sadece KPSS sınavı ile sınırlandırılamaz. Bu olay ile ÖSYM'nin bünyesinde yapılan tüm sınavlar şaibeli hale gelmiştir. Geçmişte ÖSYM'nin organize ettiği sınavlarda terör örgütü FETÖ'nün nasıl operasyonlar yaptığı, kendi kadrolarını devlete yerleştirmek için milyonlarca gencimizin emeklerinin nasıl çaldığı ortaya çıkmış ve halen acı bir tecrübe olarak hafızalarımızda yer almaktadır. Dolayısıyla bu olay sadece ÖSYM başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün görevden alınması ile kapatılamaz.

"KPSS İPTAL EDİLMELİ VE YENİDEN YAPILMALI"

Öncelikle KPSS sınavı vakit kaybetmeden iptal edilmeli ve yeniden yapılmalı. AK Parti iktidarı ise aşağıdaki soruları acilen ve açıkça yanıtlayarak milletimize hesap vermelidir. KPSS sınavında yaşanan bu skandalı kim organize etti? İşin siyasi ayağı var mı? Bu operasyonun amacı neydi, hangi cemaat veya yapının kadroları devlete yerleştirilmek isteniyor? Soruların kimlere verildiği tespit edildi mi? FETÖ'nün devletin içinde halen varlığı devam ediyor mu? Eğer öyle ise buna kimler izin veriyor?

"SANDIĞI GETİRİN, MİLLETİN İRADESİNE SAYGI DUYUN"

Tüm bu sorulara ek olarak, AK Parti yönetimine sesleniyorum; yönetemiyorsunuz, beceremiyorsunuz. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti ve milletini hak etmiyorsunuz. Eğitimden, sağlığa, ekonomiden, dış politikaya kadar her konuda memleketi bataklığa sürüklediniz. Eğer içinizde biraz olsun memleket sevgisi ve millete saygınız kaldıysa bırakın, gidin. Seçimden korkmayın, sandığı getirin, milletin iradesine saygı duyun. İYİ Parti olarak Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener'in liderliğinde biz seçime hazırız. Sizin yarattığınız tahribatı, kısa sürede çözeceğimize milletimize söz veriyoruz. Az kaldı, AK Parti gidecek Türkiye kazanacak.