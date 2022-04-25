İYİ Partili Ergun, hükümeti eleştirdi - Son Dakika
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İYİ Partili Ergun, hükümeti eleştirdi

25.04.2022 18:40
İYİ Partili Ergun, hükümeti eleştirdi

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun, hükümeti eleştirerek, "Hukukun, demokrasinin ve özgürlüklerin geriye gitmesi, ekonomik krizin on milyonlarca vatandaşımızı kasıp kavurması Türkiye'yi mutsuz insanlar ülkesi haline getirmiş durumdadır.

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun, hükümeti eleştirerek, "Hukukun, demokrasinin ve özgürlüklerin geriye gitmesi, ekonomik krizin on milyonlarca vatandaşımızı kasıp kavurması Türkiye'yi mutsuz insanlar ülkesi haline getirmiş durumdadır. Güncel araştırmalarda, Türk halkının dünyanın en mutsuz ve en çok stres yaşayan 5 ülke halkından biri olduğu görülmektedir" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ve İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun, TBMM'de ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik eleştirilerde bulunan Ergun, "2018'de yürürlüğe giren Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin modern devlet olma niteliklerini örseleyen bir sonuç ortaya çıkarmıştır. Ülkemizde Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin uygulanmaya başlamasıyla birlikte, anayasal kurumlarımız için de 'yetkisizlik' dönemine girilmiştir. Kurumların sadece yetki ve iradeleri değil; aynı zamanda uzun yıllardan bu yana çeşitli tecrübelerle oluşturdukları kurumsal kültürleri de yok edilmiştir. Bu süreçte, hukukun üstünlüğünün ortadan kalkması ve demokratik gerileme aynı anda yaşanmıştır. Özellikle, hukukun üstünlüğünün ortadan kalkması, ülkemizin bilaistisna her alanda geriye gitmesine sebebiyet vermiştir" dedi.

'TÜRKİYE MUTSUZ İNSANLAR ÜLKESİ HALİNE GELDİ'Türkiye'de otoriter bir rejim olduğu algısının güçlendiğini savunan Ergun, "Bu da uluslararası endekslere yansımıştır. Nitekim, '2021 Demokrasi Endeksi'nde 167 ülke arasında 103'üncü sıraya yerleşmiştir. Benzer bir durum, basın özgürlüğü konusunda da geçerlidir ve Türkiye '2021 Yılı Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde 180 ülke arasında 153'üncü sıradadır. Hukukun, demokrasinin ve özgürlüklerin geriye gitmesi, ekonomik krizin on milyonlarca vatandaşımızı kasıp kavurması Türkiye'yi mutsuz insanlar ülkesi haline getirmiş durumdadır. Güncel araştırmalarda, Türk halkının dünyanın en mutsuz ve en çok stres yaşayan 5 ülke halkından biri olduğu görülmektedir" diye konuştu.

Tatlıoğlu ise Türkiye'de sadece ekonomik krizin varlığından söz edilemeyeceğini, bugün ekonominin de içinde olduğu bir sistem krizi yaşandığını vurgulayarak, "Ne yazık ki son 10 yıldır, bilhassa Partili Cumhurbaşkanlığı döneminde itibaren kurumlar ezilmiş ve kurallar dışlanmıştır. Yaşadığımız şey ekonomik değil sistem ve devlet krizidir" ifadelerini kullandı.


İYİ Partili Ergun, hükümeti eleştirdi
İYİ Partili Ergun, hükümeti eleştirdi
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Togo Cumhuriyeti, Metin Ergun, İYİ Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika İYİ Partili Ergun, hükümeti eleştirdi - Son Dakika


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