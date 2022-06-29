Japonya, 2023 G7 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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Japonya, 2023 G7 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak

29.06.2022 11:36
Japonya, 2023 G7 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, 2023 yılında yapılacak G7 Zirvesi'ne ülkesinin 19-21 Mayıs tarihleri arasında Hiroshima'da ev sahipliği yapacağını açıkladı.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, 2023 yılında yapılacak G7 Zirvesi'ne ülkesinin 19-21 Mayıs tarihleri arasında Hiroshima'da ev sahipliği yapacağını açıkladı.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, 2023 yılında yapılacak G7 Zirvesi'nin 19-21 Mayıs tarihleri arasında Hiroshima'da gerçekleştirileceğini açıkladı. Bu yılki G7 Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Almanya'da açıklama yapan Başbakan Kishida, gelecek yılki toplantıya atıfta bulunarak, "Zirveyi, G7 liderlerinin Hiroshima'da yaşanan nükleer silah felaketinin asla tekrarlanmaması konusunda güçlü bir kararlılık göstermesi için bir vesile haline getirmek istiyorum" ifadelerini kullandı. Gelecek yıl düzenlenecek zirvenin evrensel değerlere ve kurallara dayalı yeni bir düzen oluşturma çabalarına öncülük edeceğine inandığını belirten Kishida, atom bombası nedeniyle zarar gören Hiroshima şehrinin barışa yönelik çabalara öncülük etmede simgesel bir önem taşıdığını ifade etti.

Gelecek yıl düzenlenecek olan G7 Zirvesi, 2016'da Japonya'nın Mie Eyaleti'nde gerçekleştirilen son toplantının ardından ülkede yapılan 7'inci zirve olacak. İngiltere, Fransa ve ABD dahil 3 nükleer gücün yanı sıra Kanada, Almanya, İtalya, Japonya ve Avrupa Birliği liderleri dünya gündemini Hiroshima'da ele alacak. - TOKYO

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Kaynak: İHA

Japonya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Japonya, 2023 G7 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak - Son Dakika

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