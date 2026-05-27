Başkan Hallaç'tan Kurban Bayramı mesajı

27.05.2026 10:07  Güncelleme: 10:10
Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Kurban Bayramı mesajında vatandaşların bayramını kutlayarak Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekti, dayanışma ve kardeşlik vurgusu yaptı.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Kurban Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda hem Kahtalı vatandaşların bayramını kutladı hem de Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekti.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Kurban Bayramı'nın manevi iklimine dikkat çekerek yayımladığı kutlama mesajında, bayramların toplumsal kaynaşmayı güçlendiren özel zamanlar olduğunu belirtti.

Kurban Bayramı'nın sadece bir ibadet değil; paylaşmanın, yardımlaşmanın ve gönüllere dokunmanın en kıymetli vesilelerinden biri olduğunu ifade eden Başkan Hallaç, bayram günlerinde ihtiyaç sahiplerinin unutulmaması gerektiğini hatırlattı. Vatandaşların, bayram ziyaretleri ve dayanışma faaliyetleriyle kardeşlik ruhunu pekiştireceğine inandığını belirten Hallaç, kırgınlıkların sona erdiği, gönüllerin birleştiği bu müstesna günlerin büyük bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Hallaç, "Muhabbetin, kardeşliğin ve dayanışmanın hakim olduğu bu mübarek günleri hakkıyla değerlendirebilirsek, dargınlıkların yerini kucaklaşma, kırgınlıkların yerini gönül birliği alacaktır" ifadelerini kullandı.

Mesajında Kahta'nın huzuru ve geleceğine yönelik temennilerini de paylaşan Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, "Kadim medeniyetlerin buluştuğu güzel Kahta'mızın daha huzurlu, daha güçlü ve daha müreffeh yarınlara ulaşmasını temenni ediyorum. Rabbim ilçemizi her türlü afetten, fitneden ve musibetten muhafaza etsin" dedi.

Gazze'de yaşanan insanlık dramına da değinen Başkan Hallaç, Filistin halkının bayramı büyük acılar içinde karşıladığını vurgulayarak, tüm mazlum coğrafyalar için dua ettiklerini belirtti.

Başkan Hallaç, mesajının sonunda Kurban Bayramı'nın ülke, millet, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyerek; vatandaşların kestikleri kurbanların, ettikleri duaların ve yaptıkları hayırların Hak katında kabul olmasını temenni etti.

Hallaç, tüm Kahtalı hemşehrilerinin bayramını kutlayarak, sağlık, huzur ve bereket dolu nice bayramlar diledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Yerel Haberler, Politika, Gazze, Dünya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
