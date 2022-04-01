Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç TEI'yi ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç TEI'yi ziyaret etti

01.04.2022 18:07
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç TEI'yi ziyaret etti

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Eskişehir'de TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.'yi (TEI) ziyaret etti.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Eskişehir'de TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.'yi (TEI) ziyaret etti.

Eskişehir ziyaretinde TEI'de incelemelerde bulunan Şeref Malkoç'a TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, TEI'nin özgün motor projeleri, uluslararası motor parça ve modül üretim kabiliyetleri, bakım, onarım, revizyon çalışmaları ve test altyapıları hakkında bilgi verdi. Şeref Malkoç, brifingin ardından TEI'nin özgün motor projelerini, faaliyet alanlarındaki çalışmalarını ve başarılarını gösteren ve bir müze gibi tasarlanan sergi alanını gezdi. Ardından TEI-PD170 ve TEI-TJ300 projelerini Akşit'ten dinledi. Malkoç daha sonra ülkemizin ilk milli helikopter motoru TEI-TS1400'ün testine katıldı. Milli motorun testlerinin gerçekleştirildiği, TEI mühendis ve teknisyenleri tarafından oluşturulan milli bremzeyi de yerinde inceleyen Malkoç'a, TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, TEI-TS1400 Turboşaft Motoru deseniyle işlenen hat sanatı eserini ziyaretin anısına takdim etti. - ESKİŞEHİR

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç TEI'yi ziyaret etti
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç TEI'yi ziyaret etti

YORUMLAR
500

Şeref Malkoç, Eskişehir, Kamu, TEI, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç TEI'yi ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
18:06 Yürek parçalayan fotoğraf! Sarımsak tezgahına el konulan yaşlı adam gözyaşlarını tutamadı
17:57 A Milli Takım'da soyunma odası birbirine girdi! Stefan Kuntz ile futbolcular tartıştı
17:48 Çorum'da yol kenarına atılan soğanları belediye ekipleri imha etti
17:28 Süleyman Soylu, Akşener'i eleştirdi: 6 ay bakanlık yapmış birisi konuşuyor
17:22 Bigadiç Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 6 bin 223 liraya yükseltildi
17:05 Az kalsın dünyaya rezil olacaktık! Hakemin verdiği yanlış kararı tribünden inerek önlediler
16:56 Tüm dünya bu zirveye odaklandı! Erdoğan ile Putin'in görüşmesi başladı
16:54 Osmanlı döneminin "Sadaka taşı" uygulaması teknolojiye uyarlandı!
16:37 Hayranına tecavüz ettiği iddia edilen şarkıcı Kurtuluş Kuş: En kısa zamanda haklılığım ortaya çıkacak
16:31 Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Türkiye güzeli Cemrenaz Turhan'la aşkını ilan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 18:16:43. #1.12#
SON DAKİKA: Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç TEI'yi ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement