Kamu ihaleleri için siyasi parti şartı geliyor - Son Dakika
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Politika

Kamu ihaleleri için siyasi parti şartı geliyor

Kamu ihaleleri için siyasi parti şartı geliyor

Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklifle, Anayasa Mahkemesinin 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) bazı hükümlerini iptal etmesi dolayısıyla yasal düzenlemelere gidiliyor. Bu düzenlemeler arasında Kamu İhale Kurumu'na ilişkin siyasi parti detayı dikkat çekti

26.04.2025 12:44
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Devlet Memurları Kanunu'ndaki değişiklikle, kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda da 35 yaş sınırı aranacak. Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun'daki düzenlemeyle, uyuşmazlık mahkemesi başkanı, Anayasa Mahkemesince kendi üyeleri arasından seçilecek.

KAMU İHALELERİNDE SİYASİ PARTİ DETAYI

Teklifle, Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun'da değişikliğe gidiliyor. Buna göre, Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanun'da, Milli Savunma Bakanına verilmiş olan yetkiler Başkanlık tarafından yürütülen projelerdeki iş ve işlemler için Başkana ait olacak. Başkanlık personeli için Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu uyarınca düzenlenen Kişi Güvenlik Belgesi aranmayacak. Kamu İhale Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle, Kamu İhale Kurumunda görev yapacak üyelerin, geçmişte ve halen bir siyasi parti ile aday gösterilme dahil üyelik ve görev alma ilişkilerinin bulunmaması gerekecek.

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Son Dakika Politika Kamu ihaleleri için siyasi parti şartı geliyor - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Abdurrahman Genzileli:
    Bu yasak o parti için geçerli değil 5 4 Yanıtla
  • Hursit Yavas:
    kursun gecirmez yelek satilan mab ye yeleklerin kursum gecirdi zamanlari unuttu bu millet … 3 2 Yanıtla
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