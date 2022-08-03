Karabük heyetinden Bakan Kurum'a ziyaret - Son Dakika
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Karabük heyetinden Bakan Kurum'a ziyaret

03.08.2022 17:14
Karabük heyetinden Bakan Kurum'a ziyaret

Karabük Valisi Fuat beraberindeki heyet ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

Karabük Valisi Fuat beraberindeki heyet ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

Vali Gürel'e ziyarette AK Parti milletvekilleri Cumhur Ünal ile Niyazi Güneş, Belediye Başkanı Rafet Vergili, AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, Başkan Yardımcıları Ferhat Salt ile Begüm Cefakar Karakaya ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hasan Öztürk eşlik etti. Ziyarette Karabük'e yapılan çevre ve şehircilik yatırımları, kente yapılacak millet bahçesi, tarihi kent meydanı yenileme ve sokak güzelleştirme ile sosyal konutlara ilişkin istişarelerde bulunuldu.

Karabük heyeti ilgi, alaka ve desteklerinden dolayı Bakan Kurum'a teşekkür etti. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, AK Parti, Karabük, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Karabük heyetinden Bakan Kurum'a ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük heyetinden Bakan Kurum'a ziyaret - Son Dakika
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