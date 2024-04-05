Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı mazbatasını aldı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde tekrar Milliyetçi Hareket Partisi'nden Karaman Belediye Başkanı seçilen Savaş Kalaycı, mazbatasını aldı.
Kalaycı, mazbatasını Karaman İl Seçim Kurulu Başkanlığı'nda düzenlenen törenle aldı. Mazbata törenine, MHP İl Başkanı Muhammet Mustafa Gözel, belediye meclis üyeleri, çok sayıda partili ve vatandaşlar katıldı. Saat 14.30'da adliye binasına gelen Başkan Kalaycı, seçim kurulunda yüzlerce vatandaş tarafından alkışlar ve sloganlar eşliğinde büyük bir coşkuyla karşılandı. Mazbatasını Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ebru Şafak'ın elinden alan Başkan Kalaycı, burada yaptığı konuşmada, "5 yıl boyunca canla başla yürütmüş olduğumuz bu göreve tekrar bizi layık gören tüm hemşehrilerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu seçimin kazananı Karaman olmuştur. Dün olduğu gibi bugün de herkesi kucaklayarak şehrimiz için durmadan çalışacağız. Üretken belediyecilik anlayışı ile şehrimizde yeni yatırım ve projeleri hayata geçirecek, vatandaşlarımızın huzuru ve refahı için hizmetlerimiz her alanda artarak devam edecektir. Yeni dönemimiz Karamanımız için hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ile birlikte belediye meclis üyeleri de mazbatalarını aldı. Mazbata töreni, tebriklerin kabulü ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - KARAMAN
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili öncesi vatandaşlara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu. Bakan Yerlikaya, 'Trafik kurallarına lütfen harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim' dedi.
Cumhur İttifakı'ndan Söğütlü Belediye Başkanlığına seçilen Selçuk Kurt, mazbatasını alarak göreve başladı. Kurt, beraberindeki Cumhur İttifakı meclis üyeleriyle İl Seçim Kuruluna giderek mazbatasını teslim aldı. Daha sonra belediye binasında yapılan duayla göreve başlayan Kurt, önceki başkanlara ve meclis üyelerine teşekkür etti ve ilçeye hizmet etmek için çalışacaklarını belirtti.
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