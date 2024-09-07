Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız İşçimenler Ünsal, AK Partili Meclis Üyesine Tepki Gösterdi

Politika

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız İşçimenler Ünsal, meclis toplantısında kendisini eleştiren AK Partili meclis üyesine, "Bir daha bu kapıdan içeri girmeyin" dedi. Başkan Ünsal'ın meclisteki tavrı tepkiyle karşılandı.

Karşıyaka Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclisi 2'ini birleşimi, belediyenin meclis salonunda gerçekleşti. Meclis toplantısında söz alan AK Parti Karşıyaka Meclis Üyesi Hasan Ünal, işten çıkartılan işçilerle ilgili açıklama yaptı. Kent A.Ş'den haksız yere işten atılan işçileri gündeme getiren AK Partili Meclis Üyesi Hasan Ünal, "İşten çıkarılan arkadaşlarımızın arasında hiçbir şekilde eyleme katılmayan, o işletmelerde çalışmayan bir sürü insan var. Kimisinin eşi kanser hastası, kimisinin çocuğu otizmli, kimisi 2 tane çocuğuna hem analık hem babalık yapıyor. ve bu insanların hiçbiri bu eylemlere katılmamış" dedi. Ünal'ın işçilerin mağduriyetine dikkat çekmesi sonrası sinirlenen Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız İşçimenler Ünsal, mikrofonun kapatılması talimatını vererek Ünal'ın sözünü kesti.

Başkan Ünsal'a öneride de bulunan Ünal, "Başkan gördüğünüz ve duyduğunuz üzere İşçi kurumu zarara uğrattı diyorsunuz, AVM'de kaçak yapıya izin vermeyeceğiz diyorsunuz, STK'ların kullandığı ufacık odalara yüzde bin 200 zammı Sayıştay raporlarına dayandırıyorsunuz. Sayın Başkan, iyi niyetle düşünmek istiyorum. ya sizi yalan bilgilerle donatıyorlar ya da siz yalan söylüyorsunuz. Biz grup olarak bugüne kadar tüm nezaketimizle hareket ederken hatta belediyenin ve halkın yararına birçok konuda da oy birliği verirken, siz soru önergelerimize cevap vermiyorsunuz. Partimizin kurumsal adı yerine AKP deyip üç alkışla kendinizi kandırıyorsunuz. Kapalı kapılar ardında dedikodulara kulak asıyorsunuz. Bakın Başkan biz hariç 32 tane meclis üyeniz var. Size bir önerim var; böyle değerli bir grubunuz varken 2-3 kişiyi de belediyeyi yönetmeye kalkarsanız daha çok yanlışa düşer ya da daha çok burada yalan söylemek durumunda kalırsınız" dedi.

Başkan öfke patlaması geçirdi

Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal, AK Parti Meclis Üyesi Hasan Ünal'ın eleştirilerine karşı söylediği sözler büyük tepkiyle karşılandı. Ünsal, meclis oturumunda Ünal'a "Bir daha bu kapıdan içeri girmeyin" dedi. Başkan Ünsal'ın tavrı, mecliste ve kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı. - İZMİR