Karslı: Terörsüz Türkiye Süreci Kritik

18.02.2026 17:12
Şengül Karslı, terörsüz Türkiye sürecinin bölgesel güvenlik için önemli olduğunu belirtti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Ortak akıl ve devlet ciddiyetiyle şekillenen bu süreç, bölgesel istikrar ve güvenliğin teminatı niteliğindedir." dedi.

Karslı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmalarını tamamladığını anımsattı.

Komisyon Raporu'nun teknik bir metinden öte devlet aklı ve millet iradesinin ortak sesi olduğunu vurgulayan Karslı, "Ortaya konulan irade, tam anlamıyla bir Türkiye uzlaşısıdır. Cumhuriyetimizin son yarım asrını meşgul eden terör meselesinin, yerli ve milli bir Türkiye modeli ile nihayete erdirilmesi noktasında tarihi bir eşikteyiz." diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye" sürecinin, sadece iç politika değil, bölgesel dinamikler açısından da kritik olduğunu belirten Karslı, "Ortak akıl ve devlet ciddiyetiyle şekillenen bu süreç, bölgesel istikrar ve güvenliğin teminatı niteliğindedir." değerlendirmesinde bulundu."

AK Parti'li Karslı, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'ın kreşlere yönelik açıklamalarını da eleştirerek, "CHP'li belediyeler, devletimizin ilgili kurumlarının denetiminden, pedagojik standartlarından ve yasal yükümlülüklerinden kaçmak için adına 'kreş' veya 'anaokulu' diyemedikleri yerlere 'çocuk etkinlik merkezi' tabelası asmaktadır. Bu, açıkça kanunun arkasından dolanmaktır. Bu sayede denetimsiz bıraktıkları bu yerlerde, çocuklarımızın takibi ve güvenliği konusunda ciddi yönetim zafiyetleri oluşmaktadır." sözlerini sarf etti.

Çocukların güvenliği ve huzurunun her türlü siyasi mülahazanın üzerinde olduğunu vurgulayan Karslı, "Biz, evlatlarımızı sizin denetimsiz, güvensiz, hijyenden uzak ve sadece tabela belediyeciliğinden ibaret olan kurumlarınıza kurban ettirmeyiz. Devletimiz, tüm kurumlarıyla bu kaçak yapılaşmanın ve çocuklarımızın istismar edilmesinin takipçisi olmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

