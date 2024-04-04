Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Mazbatasını Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Mazbatasını Aldı

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Mazbatasını Aldı

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, mazbatasını aldıktan sonra personeller tarafından karşılandı. Kocaman, önümüzdeki 5 yılı disiplin içerisinde, kararlılık, özveri ve fedakarlıkla geçireceklerini belirtti.

04.04.2024 11:33  Güncelleme: 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mazbatasını aldıktan sonra belediye binası önünde personeller tarafından karşılanan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Milletimize her şeyin en güzelini ulaştırmalıyız. Önümüzdeki 5 yılı disiplin içerisinde, kararlılık, özveri, fedakarlık ile geçireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bunu ben belediye başkanınız olarak taahhüt ediyorum. Önümüzdeki 5 yıl daha çok çalışacağız" dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde yüzde 45.56 oy oranı ile güven tazeleyerek yeniden Kartepe Belediye Başkanı seçilen Mustafa Kocaman, mazbatasını aldı. Kocaman, mazbatasını aldıktan sonra belediye binası önünde karşılandı. Kendisini yalnız bırakmayan personellere teşekkür eden Kocaman, "Bu tablo Kartepe'de daha önce yaşanmadı. Bu başarı tek bir kişinin gücü değildir. Bu bir ekip işidir. Burada olan ve gönlü burada olan kardeşlerimizle bu başarıyı elde ettik. Geçtiğimiz 5 yılda Kartepe'ye büyük eserler kazandırdık. Çok önemli işlere hep birlikte imza attık" dedi.

Kartepe için mücadele ettiklerini söyleyen Kocaman, "Yapılan anketlerin iyi olması sonrasında Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle yeniden belediye başkan adayı gösterildik. Zorluklara rağmen seçimi çok net bir sonuçla kazandık. Bunun anlamı önümüzde ki 5 yıl daha fazla çalışacağız. Milletimize her şeyin en güzelini ulaştırmalıyız. Önümüzdeki 5 yılı disiplin içerisinde, kararlılık, özveri, fedakarlık ile geçireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bunu ben belediye başkanınız olarak taahhüt ediyorum. Önümüzdeki 5 yıl daha çok çalışacağız. Sizlerden geçmiş 5 yıldan daha fazla çalışmanızı bekliyorum ancak bu şekilde aziz milletimize daha güzel eserler kazandırabiliriz. Kartepe'miz 2009 yılında kuruldu. Genç bir ilçe olan Kartepe'miz birçok yatırıma ihtiyaç duymaktadır. Bunu hepimiz biliyoruz. İlçemize gerekli olan yatırımların birçoğunu tamamlamanın verdiği özgüvenle önümüzde ki dönemde daha çok çalışmalıyız. Özveri ve fedakarlık beliyorum. Bunu bende yapacağım. Allah sizlerden razı olsun. Ailelerinize benim teşekkürlerimi iletiniz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Mustafa Kocaman, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Mazbatasını Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • CHP'den Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'e mazbata verildi
    12:47 CHP'den Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'e mazbata verildi

    CHP'den Burdur Belediye Başkanı seçilen Ali Orkun Ercengiz'e mazbatası verildi. Ercengiz, 3. dönem Burdur halkının kenti yönetme yetkisini kendisine vermiş olmasının mutluluğunu ve gururunu yaşadığını belirtti. Sorumluluğunu bilerek 5 yıl daha en iyi şekilde Burdur için çalışacağını ifade etti.

  • Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik Göreve Başladı
    12:47 Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik Göreve Başladı

    Aydın'ın Nazilli ilçesinde belediye başkanı seçilen Ertuğrul Tetik, mazbatasını alarak göreve başladı. Tetik, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu ve vatandaşlara hitaben konuşma yaparak kenti marka şehir yapacaklarını söyledi. Belediye başkanlığı makamına geçen Tetik, görevi Kürşat Engin Özcan'dan devraldı.

  • Artvin'in Yusufeli ilçesinde oylar yeniden sayıldı
    12:45 Artvin'in Yusufeli ilçesinde oylar yeniden sayıldı

    AK Parti'nin itirazı üzerine İlçe Seçim Kurulu, Yusufeli ilçesinde yapılan yerel seçimlerde oyların yeniden sayılmasına karar verdi. CHP adayı Barış Demirci'nin farkı 48'e çıktı.

  • YSK, Beykoz'da yeniden sayım kararını kaldırdı
    12:42 YSK, Beykoz'da yeniden sayım kararını kaldırdı

    CHP'nin itirazı üzerine YSK, Beykoz'da yeniden sayıma ilişkin İstanbul İl Seçim Kurulu kararını kaldırdı. Böylece, Beykoz'da yeniden sayım yapılmayacak.

  • Güroymak'ta Seçim Sonuçları İtirazı AK Parti Adayı Lehin Sonuçlandı
    12:41 Güroymak'ta Seçim Sonuçları İtirazı AK Parti Adayı Lehin Sonuçlandı

    Bitlis'in Güroymak ilçesinde yapılan seçim sonuçlarına yapılan itiraz sonucunda AK Parti adayı Eşref Mutlu lehine sonuçlandı. İlçe Seçim Kurulu, itirazları değerlendirerek bazı sandıkların ve geçersiz kabul edilen oyların tekrar sayılmasına karar verdi. Yapılan yeniden sayımda AK Parti adayı Eşref Mutlu ilk sıraya yükseldi. AK Parti'nin 16 oy farkla birinci parti seçildiği belirtildi.

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Uyulmayan Anayasa'nın değişikliğinin müzakeresi olmaz
    12:37 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Uyulmayan Anayasa'nın değişikliğinin müzakeresi olmaz

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV canlı yayınında yaptığı açıklamada, Anayasa'ya uyulmadığı sürece Anayasa değişikliği müzakeresinin olamayacağını belirtti. Özel, seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, gençlerin ve kadınların desteğini vurguladı. Ayrıca, seçimlerdeki hatalardan ders alacaklarını ve bir sonraki genel seçimde iktidara geleceklerine inandığını ifade etti.

  • CHP'den Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Seçilen Halil Posbıyık Göreve Başladı
    12:36 CHP'den Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Seçilen Halil Posbıyık Göreve Başladı

    CHP'den Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı seçilen Halil Posbıyık, Karadeniz Ereğli Adliyesine giderek mazbatasını aldı. Posbıyık, yaptığı açıklamada yerel seçimlerin demokratik bir ortamda gerçekleştirildiğini vurgulayarak, destek veren herkese teşekkür etti.

  • Nilüfer Çınarlı Mutlu Konak Belediye Başkanı olarak göreve başladı
    12:36 Nilüfer Çınarlı Mutlu Konak Belediye Başkanı olarak göreve başladı

    Konak Belediye Başkanı seçilen Nilüfer Çınarlı Mutlu, devir teslim töreninde belediyecilik hizmetlerini en iyi seviyeye çıkarmak için çalışacaklarını söyledi. Oy versin vermesin, herkesin başkanı olacaklarını vurgulayan Mutlu, İzmir Konak İttifakı'nı gerçekleştirdiklerini belirtti.

  • Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu, görevi devraldı
    12:30 Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu, görevi devraldı

    Etimesgut Belediye Başkanı CHP'li Erdal Beşikçioğlu, görevi resmen devraldı. MHP'li Enver Demirel'in törene katılmamasıyla görevi Etimesgut Belediye Başkan Vekili Cemal Satılmış'tan devralan Beşikçioğlu, makamda olmayan koltuğun vatandaşlar tarafından getirildiğini görünce "Vatandaş koltuğu da getirdi" dedi.

  • Güroymak'ta oylar tekrar sayıldı! Belediye Yeniden Refah'tan AK Parti'ye geçti
    12:29 Güroymak'ta oylar tekrar sayıldı! Belediye Yeniden Refah'tan AK Parti'ye geçti

    Bitlis'in Güroymak ilçesinde yapılan itiraz sonucunda oyların yeniden sayılması üzerine belediye başkanı değişti.


12:02 YSK, Beykoz’da yeniden sayım kararını reddetti Mazbata CHP’li adaya verilecek YSK, Beykoz'da yeniden sayım kararını reddetti! Mazbata CHP'li adaya verilecek
11:34 İmamoğlu’ndan Şadi Yazıcı ile ilgili iddia: Görevi bitmişken 62 milyonluk ihale yaparak birilerine vermiş İmamoğlu'ndan Şadi Yazıcı ile ilgili iddia: Görevi bitmişken 62 milyonluk ihale yaparak birilerine vermiş
10:56 Özgür Özel: Gaziantep ve Samsun’da CHP’yi 1’nci yapmazsam gözüm açık gider Özgür Özel: Gaziantep ve Samsun'da CHP'yi 1'nci yapmazsam gözüm açık gider
10:39 MYK toplantısında gerginlik iddiası Masada dolanan seçim söylemi Mehmet Şimşek’i kızdırmış MYK toplantısında gerginlik iddiası! Masada dolanan seçim söylemi Mehmet Şimşek'i kızdırmış
05:33 İsrail medyası: İran’ın tehdidinin ardından Tel Aviv, sığınakları açmayı düşünüyor İsrail medyası: İran'ın tehdidinin ardından Tel Aviv, sığınakları açmayı düşünüyor
12:30 Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu, görevi devraldı Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu, görevi devraldı
11:46 Kaldırdığı ağırlıkları görenler ’’Yok artık’’ diyor Mesut Özil Plevne marşıyla spor yaptı Kaldırdığı ağırlıkları görenler ''Yok artık'' diyor! Mesut Özil Plevne marşıyla spor yaptı
11:29 Fenerbahçe’nin TFF’ye yaptığı Süper Kupa başvurusu reddedildi Fenerbahçe'nin TFF'ye yaptığı Süper Kupa başvurusu reddedildi
11:26 Taksici, yumrukladığı yayanın burnunu kırdıktan sonra kaçtı Taksici, yumrukladığı yayanın burnunu kırdıktan sonra kaçtı
10:34 İYİ Parti’deki istifaların perde arkası İlk rakibi belli oldu İYİ Parti'deki istifaların perde arkası! İlk rakibi belli oldu
10:01 Baba Vanga’nın 2024 yılı için ortaya attığı 2 kehanet gerçek olmaya başladı Baba Vanga'nın 2024 yılı için ortaya attığı 2 kehanet gerçek olmaya başladı
09:55 CHP MYK, yerel seçim sonrası ilk toplantısını yaptı: İlk gündem ekonomi CHP MYK, yerel seçim sonrası ilk toplantısını yaptı: İlk gündem ekonomi
09:24 Hastanede dehşet Annesinin boğazını ve ayaklarını kesip silahla öldürdü Hastanede dehşet! Annesinin boğazını ve ayaklarını kesip silahla öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2024 12:48:37. #1.12#
SON DAKİKA: Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Mazbatasını Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement