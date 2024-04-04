Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Mazbatasını Aldı

Mazbatasını aldıktan sonra belediye binası önünde personeller tarafından karşılanan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Milletimize her şeyin en güzelini ulaştırmalıyız. Önümüzdeki 5 yılı disiplin içerisinde, kararlılık, özveri, fedakarlık ile geçireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bunu ben belediye başkanınız olarak taahhüt ediyorum. Önümüzdeki 5 yıl daha çok çalışacağız" dedi.
31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde yüzde 45.56 oy oranı ile güven tazeleyerek yeniden Kartepe Belediye Başkanı seçilen Mustafa Kocaman, mazbatasını aldı. Kocaman, mazbatasını aldıktan sonra belediye binası önünde karşılandı. Kendisini yalnız bırakmayan personellere teşekkür eden Kocaman, "Bu tablo Kartepe'de daha önce yaşanmadı. Bu başarı tek bir kişinin gücü değildir. Bu bir ekip işidir. Burada olan ve gönlü burada olan kardeşlerimizle bu başarıyı elde ettik. Geçtiğimiz 5 yılda Kartepe'ye büyük eserler kazandırdık. Çok önemli işlere hep birlikte imza attık" dedi.
Kartepe için mücadele ettiklerini söyleyen Kocaman, "Yapılan anketlerin iyi olması sonrasında Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle yeniden belediye başkan adayı gösterildik. Zorluklara rağmen seçimi çok net bir sonuçla kazandık. Bunun anlamı önümüzde ki 5 yıl daha fazla çalışacağız. Milletimize her şeyin en güzelini ulaştırmalıyız. Önümüzdeki 5 yılı disiplin içerisinde, kararlılık, özveri, fedakarlık ile geçireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bunu ben belediye başkanınız olarak taahhüt ediyorum. Önümüzdeki 5 yıl daha çok çalışacağız. Sizlerden geçmiş 5 yıldan daha fazla çalışmanızı bekliyorum ancak bu şekilde aziz milletimize daha güzel eserler kazandırabiliriz. Kartepe'miz 2009 yılında kuruldu. Genç bir ilçe olan Kartepe'miz birçok yatırıma ihtiyaç duymaktadır. Bunu hepimiz biliyoruz. İlçemize gerekli olan yatırımların birçoğunu tamamlamanın verdiği özgüvenle önümüzde ki dönemde daha çok çalışmalıyız. Özveri ve fedakarlık beliyorum. Bunu bende yapacağım. Allah sizlerden razı olsun. Ailelerinize benim teşekkürlerimi iletiniz" dedi. - KOCAELİ
Son Dakika › Politika › Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Mazbatasını Aldı - Son Dakika
CHP'den Burdur Belediye Başkanı seçilen Ali Orkun Ercengiz'e mazbatası verildi. Ercengiz, 3. dönem Burdur halkının kenti yönetme yetkisini kendisine vermiş olmasının mutluluğunu ve gururunu yaşadığını belirtti. Sorumluluğunu bilerek 5 yıl daha en iyi şekilde Burdur için çalışacağını ifade etti.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde belediye başkanı seçilen Ertuğrul Tetik, mazbatasını alarak göreve başladı. Tetik, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu ve vatandaşlara hitaben konuşma yaparak kenti marka şehir yapacaklarını söyledi. Belediye başkanlığı makamına geçen Tetik, görevi Kürşat Engin Özcan'dan devraldı.
AK Parti'nin itirazı üzerine İlçe Seçim Kurulu, Yusufeli ilçesinde yapılan yerel seçimlerde oyların yeniden sayılmasına karar verdi. CHP adayı Barış Demirci'nin farkı 48'e çıktı.
CHP'nin itirazı üzerine YSK, Beykoz'da yeniden sayıma ilişkin İstanbul İl Seçim Kurulu kararını kaldırdı. Böylece, Beykoz'da yeniden sayım yapılmayacak.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde yapılan seçim sonuçlarına yapılan itiraz sonucunda AK Parti adayı Eşref Mutlu lehine sonuçlandı. İlçe Seçim Kurulu, itirazları değerlendirerek bazı sandıkların ve geçersiz kabul edilen oyların tekrar sayılmasına karar verdi. Yapılan yeniden sayımda AK Parti adayı Eşref Mutlu ilk sıraya yükseldi. AK Parti'nin 16 oy farkla birinci parti seçildiği belirtildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV canlı yayınında yaptığı açıklamada, Anayasa'ya uyulmadığı sürece Anayasa değişikliği müzakeresinin olamayacağını belirtti. Özel, seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, gençlerin ve kadınların desteğini vurguladı. Ayrıca, seçimlerdeki hatalardan ders alacaklarını ve bir sonraki genel seçimde iktidara geleceklerine inandığını ifade etti.
CHP'den Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı seçilen Halil Posbıyık, Karadeniz Ereğli Adliyesine giderek mazbatasını aldı. Posbıyık, yaptığı açıklamada yerel seçimlerin demokratik bir ortamda gerçekleştirildiğini vurgulayarak, destek veren herkese teşekkür etti.
Konak Belediye Başkanı seçilen Nilüfer Çınarlı Mutlu, devir teslim töreninde belediyecilik hizmetlerini en iyi seviyeye çıkarmak için çalışacaklarını söyledi. Oy versin vermesin, herkesin başkanı olacaklarını vurgulayan Mutlu, İzmir Konak İttifakı'nı gerçekleştirdiklerini belirtti.
Etimesgut Belediye Başkanı CHP'li Erdal Beşikçioğlu, görevi resmen devraldı. MHP'li Enver Demirel'in törene katılmamasıyla görevi Etimesgut Belediye Başkan Vekili Cemal Satılmış'tan devralan Beşikçioğlu, makamda olmayan koltuğun vatandaşlar tarafından getirildiğini görünce "Vatandaş koltuğu da getirdi" dedi.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde yapılan itiraz sonucunda oyların yeniden sayılması üzerine belediye başkanı değişti.
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