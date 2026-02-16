Kavuncu: Adalet Bakanı yargıyı siyasete alet ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Kavuncu: Adalet Bakanı yargıyı siyasete alet ediyor

Kavuncu: Adalet Bakanı yargıyı siyasete alet ediyor
16.02.2026 16:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti sözcüsü Kavuncu, Adalet Bakanı'nın yargıyı kontrol altına aldığını ve tarafsız olamayacağını belirtti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, "Bildiğiniz gibi bugünün Adalet Bakanı, İBB soruşturmasını başlatan savcı. Davayı açan kişi, mahkeme süreci henüz başlamadan davayı yürütecek hakimlerin başına geçmiş oldu. Böyle bir süreçten hukuk çıkmasını beklemek mümkün değil" dedi.

İYİ Parti Başkanlık Divanı, parti genel merkezinde Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu başkanlığında toplandı. Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, toplantı sonrası basın toplantısı düzenledi. Kavuncu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı görevine atandığını hatırlatarak, "Kendisine muhalif herkese gözdağı veren ve gözdağı verirken de yargıyı sopa gibi kullanan bir iktidar var. İktidar bu tespiti yaptığımızda itiraz ediyor ancak Adalet Bakanlığı'na yaptığı atama ile bu tespiti adeta bir kez daha tescillemiş oldu. Bildiğiniz gibi bugünün Adalet Bakanı, İBB soruşturmasını başlatan savcı. Davayı açan kişi, mahkeme süreci henüz başlamadan davayı yürütecek hakimlerin başına geçmiş oldu. Aynı zamanda bu kişi, olası kararlara dair tüm itiraz makamlarının da başında yer alıyor. Size dava açan, sizinle ilgili kararı verecek olan makamın ve karara itiraz edeceğiniz makamların başında yer alıyor. Böyle bir süreçten hukuk çıkmasını beklemek mümkün değil. Bu atama adeta yeni bir dönemin başlangıcıdır. Görünen o ki AK Parti iktidarı, yargıyı siyaseti dizayn etmek için bir araç haline getirmek üzere atama yapmış. Yeni atanan Adalet Bakanı, AK Parti'nin düzenlediği bir organizasyona katıldı; 'İnşallah AK Parti iktidarının 23'üncü döneminde adaletin yüzyılı, Türkiye Yüzyılı olacak' dedi. Yetmedi Cumhurbaşkanı'nın ana muhalefet partisine yaptığı eleştirileri ve bu eleştirileri içeren konuşmasını da Adalet Bakanı ayakta alkışladı. Bu şekilde hareket eden bir Adalet Bakanı'nın tarafsız davranacağı düşünmek mümkün değildir" dedi.

Kaynak: DHA

İYİ Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kavuncu: Adalet Bakanı yargıyı siyasete alet ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzlemek dahi titremeye yetti Dondurucu soğuğa böyle meydan okudu İzlemek dahi titremeye yetti! Dondurucu soğuğa böyle meydan okudu
Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı
Fenerbahçe, Galatasaray’a set vermedi 8 maçlık seri sona erdi Fenerbahçe, Galatasaray'a set vermedi! 8 maçlık seri sona erdi
Jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı İşte genç kadının asıl niyeti Jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı! İşte genç kadının asıl niyeti
12 puan farkla liderler Seyircisiz maçta dev ekran kuruldu, tam 7 gol attılar 12 puan farkla liderler! Seyircisiz maçta dev ekran kuruldu, tam 7 gol attılar
Antalya-Konya yolunu su bastı Antalya-Konya yolunu su bastı

16:33
OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı
OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı
16:29
Dünya yıldızından ’’Onu görürsem huzur içinde ölebilirim’’ diyen hayranına büyük jest
Dünya yıldızından ''Onu görürsem huzur içinde ölebilirim'' diyen hayranına büyük jest
16:10
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
15:17
Zonguldak’ta maden ocağında göçük 1 işçi kurtarıldı, 3 işçi için zamanla yarış sürüyor
Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 işçi kurtarıldı, 3 işçi için zamanla yarış sürüyor
14:59
Ne altın ne gümüş İşte İslam Memiş’in 2026 için şampiyonluk adayı
Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'in 2026 için şampiyonluk adayı
14:35
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan’ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 16:55:28. #7.11#
SON DAKİKA: Kavuncu: Adalet Bakanı yargıyı siyasete alet ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.