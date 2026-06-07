Kayranlar Mahallesi'nde Yeni Muhtar Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayranlar Mahallesi'nde Yeni Muhtar Seçildi

Kayranlar Mahallesi\'nde Yeni Muhtar Seçildi
07.06.2026 18:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niyazi Çahan'ın ağabeyi Zekeriya Çahan, Kayranlar Mahallesi'nin yeni muhtarı oldu.

Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Kayranlar Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden muhtar Niyazi Çahan'dan boşalan muhtarlık görevi için yapılan ara seçimde, kullanılan geçerli oyların tamamını alan Zekeriya Çahan yeni muhtar seçildi. Yeni muhtarın öldürülen muhtarın ağabeyi olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz aylarda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Kayranlar Mahallesi Muhtarı Niyazi Çahan'dan boşalan muhtarlık görevi için Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen takvim doğrultusunda mahalle konağında ara seçim yapıldı. Kayranlar Mahallesi'nde kurulan 1 No'lu sandıkta kayıtlı 140 seçmenden 53'ü oy kullandı. Yapılan sayımda kullanılan oylardan 4'ü geçersiz sayılırken, 49 oy geçerli kabul edildi. Geçerli oyların tamamını alan Zekeriya Çahan, mahallenin yeni muhtarı seçildi.

Yeni muhtar Zekeriya Çahan'ın hayatını kaybeden eski muhtar Niyazi Çahan'ın ağabeyi olduğu öğrenildi. 1970 doğumlu ve bir çocuk babası olan Çahan, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada kendisine destek veren mahalle sakinlerine teşekkür etti. Mahalle halkına en iyi şekilde hizmet etmek için çalışacağını belirten Çahan, birlik ve beraberlik içerisinde Kayranlar Mahallesi'nin ihtiyaçları doğrultusunda görev yapacağını ifade etti.

Mahalle sakinleri de yeni muhtarlarına başarı dileklerini iletirken, seçim süreci sakin ve huzurlu bir ortamda tamamlandı. Seçim boyunca güvenlik tedbirleri ise İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sağlandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Politika, Güvenlik, Olaylar, Selendi, Manisa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Kayranlar Mahallesi'nde Yeni Muhtar Seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde Yer yerinden oynayacak Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde! Yer yerinden oynayacak
Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu
Daha 41 yaşındaydı Yapayalnız öldü Daha 41 yaşındaydı! Yapayalnız öldü
Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme Keban Barajı’nda alarm seviyesi bitti Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme! Keban Barajı'nda alarm seviyesi bitti
Bayern Münih’in yıldızı Karl, Dünya Kupası’nı kaçırdı Bayern Münih'in yıldızı Karl, Dünya Kupası'nı kaçırdı
Sıfır Atık Festivali’nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada Sıfır Atık Festivali'nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada

18:12
Antalya’da Otokoç galerisine silahlı saldırı
Antalya'da Otokoç galerisine silahlı saldırı
17:44
Fenerbahçe’nin yeni başkanı kim olacak Ortalığı karıştıran kare
Fenerbahçe'nin yeni başkanı kim olacak? Ortalığı karıştıran kare
17:37
5 çocuk annesi kadını sokakta defalarca bıçaklayarak katletti
5 çocuk annesi kadını sokakta defalarca bıçaklayarak katletti
17:17
Ermenistan Başbakanı Paşinyan oyunu kullandıktan sonra Türkiye’ye mesaj verdi
Ermenistan Başbakanı Paşinyan oyunu kullandıktan sonra Türkiye'ye mesaj verdi
17:11
Aziz Yıldırım ve ekibi, Hakan Safi destekçilerinin karşısına dikildi: Buradayım
Aziz Yıldırım ve ekibi, Hakan Safi destekçilerinin karşısına dikildi: Buradayım
16:58
Oy verme işlemi tamamlandı Fenerbahçe’nin yeni başkanı belli oluyor
Oy verme işlemi tamamlandı! Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 18:40:19. #.0.4#
SON DAKİKA: Kayranlar Mahallesi'nde Yeni Muhtar Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.