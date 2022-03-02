Keçiörenlilerin memnuniyeti yüzde yüz arttı - Son Dakika
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Keçiörenlilerin memnuniyeti yüzde yüz arttı

02.03.2022 15:29
Keçiörenlilerin memnuniyeti yüzde yüz arttı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, son 3 yılda ortaya konan çalışmalarla vatandaşların ilçedeki semt pazarlarından memnuniyet oranının yüzde yüz arttığını belirtti.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, son 3 yılda ortaya konan çalışmalarla vatandaşların ilçedeki semt pazarlarından memnuniyet oranının yüzde yüz arttığını belirtti.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un yeniden göreve gelmesiyle birlikte ilçeye birçok yeni semt pazarı kazandırıldı. Keçiörenliler bu sayede düzenli ve huzurlu bir ortamda alışveriş yapma imkanına yeniden kavuştu. Hemen hemen her gün semt pazarlarında denetimlerde bulunduğunu ve vatandaşlarla buluştuğunu söyleyen Başkan Altınok, "Bir hizmetkar olarak vatandaşımızın mutluluğu bizim mutluluğumuz, üzüntüsü bizim üzüntümüzdür. Bu anlamda özellikle semt pazarlarımızdaki memnuniyet oranını üst seviyelere çıkardık. Pazarlarda satışı yapılan ürünlerin fiyatlarını kontrol atında tutmak için fiyat listesini de günlük olarak sosyal medya hesaplarımızdan duyuruyoruz. 'Günlük fiyat kurallarına' uymayan pazar esnafını önce uyarıyor, eğer fiyat ihlali yapmışsa ve yapmaya devam ediyorsa cezai işlem uyguluyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Keçiörenlilerin memnuniyeti yüzde yüz arttı
Keçiörenlilerin memnuniyeti yüzde yüz arttı
Keçiörenlilerin memnuniyeti yüzde yüz arttı
Keçiörenlilerin memnuniyeti yüzde yüz arttı

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Turgut Altınok, alışveriş, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Keçiörenlilerin memnuniyeti yüzde yüz arttı - Son Dakika


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