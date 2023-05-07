Kemal Kılıçdaroğlu'ndan iktidarı sinirlendiren iddia: Bunlar mal varlıklarını dışarı götürüyor, hepsini son kuruşuna kadar geri getireceğim - Son Dakika
Üye Girişi

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan iktidarı sinirlendiren iddia: Bunlar mal varlıklarını dışarı götürüyor, hepsini son kuruşuna kadar geri getireceğim

07.05.2023 15:12

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçime bir hafta kala çıktığı bugünkü Kırıkkale mitinginde ortalığı karıştıracak bir iddiada bulundu. Kılıçdaroğlu, "Bunlar şimdi mal varlıklarını dışarı götürüyorlar. ABD'nin en pahalı yeri Manhattan adasıdır, orada 35 katlı gökdelenler yaptılar. Muhammed Ali'nin çiftliğini satın aldılar, İngiltere'de Chelsea'de lüks villalarda oturuyorlar. Hepsini biliyorum ve son kuruşuna kadar alıp Türkiye'ye getireceğim" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırıkkale'deki mitingde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BİZ ONLARIN NE YAPTIĞINI BİLİYORUZ"

"Bu ülkede fakirlik varsa yoksulluk varsa sorumlusu fakir değil, sorumlusu devleti yönetenler" diyen Kılıçdaroğlu, "Biz onların ne yaptığını biliyoruz. Sizden tek isteğim sandığa gidip oy kullanın ve demokratik yollarla otoriter bir yönetimi değiştirin" ifadelerini kullandı.

"ABD'DE 35 KATLI GÖKDELENLER YAPTILAR"

Seçime 7 gün kala iktidarla ilgili ortalığı karıştıracak bir iddiada da bulunan Kılıçdaroğlu,"Bunlar şimdi mal varlıklarını dışarı götürüyorlar. ABD'nin en pahalı yeri Manhattan adasıdır, orada 35 katlı gökdelenler yaptılar. Muhammed Ali'nin çiftliğini satın aldılar, İngiltere'de Chelsea'de lüks villalarda oturuyorlar. Hepsini biliyorum ve son kuruşuna kadar alıp Türkiye'ye getireceğim" dedi.

"BENİM MİLLİYETÇİLİĞİMİ SORGULAYACAK ADAM DAHA ANASININ KARNINDAN DOĞMADI"

Kılıçdaroğlu iktidarın kendisine yönelik söylemlerine de sert çıkarak "Şimdi bir de bizim milliyetçiliğimizi sorguluyorlar. Benim milliyetçiliğimi sorgulayacak adam daha anasının karnından doğmadı. Siz çocuklarınızı paralı askere gönderirken bu gariban yani Kılıçdaroğlu, kendi evladını askere garibanların çocuğu gibi gönderdi. Milliyetçilik herkesi kucaklamak demektir. Kim teröre destek verirse, kim terörden yana olursa, kim teröristlerin ayağına hakimleri savcıları götürürse, kim şehitlere kelle derse Allah bin belasını versin. Sinan Ateş'i unuttuğumu sanmayın. Ankara'nın göbeğinde güpegündüz uyuşturucu çeteleri tarafından vuruldu. Sinan Ateş'in faillerini bulacağım, kulaklarından tutacağım yargıya teslim edeceğim" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu'ndan iktidarı küplere bindirecek iddia: Bunlar mal varlıklarını dışarı götürüyor Kılıçdaroğlu'ndan iktidarı küplere bindirecek iddia: Bunlar mal varlıklarını dışarı götürüyor

Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı, Muhammed Ali, Kırıkkale, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kemal Kılıçdaroğlu'ndan iktidarı sinirlendiren iddia: Bunlar mal varlıklarını dışarı götürüyor, hepsini son kuruşuna kadar geri getireceğim - Son Dakika


Son Dakika
15:06 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan iktidarı sinirlendiren iddia: Bunlar mal varlıklarını dışarı götürüyor, hepsini son kuruşuna kadar geri getireceğim
15:05 Efsane dizi Hayat Bilgisi'nde Kikirik rolüne can veren Çisil Oral, estetikle bambaşka biri oldu! İşte merak edenlere son hali
15:00 Kılıçdaroğlu'ndan iktidarı küplere bindirecek iddia: Bunlar mal varlıklarını dışarı götürüyor
14:56 Şampiyonluk yürüyüşünde yara almak istemeyen Fenerbahçe, Giresunspor deplasmanına çıkıyor
14:51 Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i yaptırdığı estetiklerle bambaşka biri oldu! Son haline bir bakın
14:39 İmamoğlu Erzurum mitingi öncesi alana gelen otobüslerden dolayı belediye başkanını sorumlu tuttu: Hemşerilerimle buluşmamıza engel olunmaya çalışılıyo
14:39 Nefesler tutuldu! İşte Giresunspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
14:33 Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşacağı "Büyük İstanbul Mitingi" için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne girişler başladı
14:23 Hatay'da asker uğurlama konvoyuna hafriyat kamyonu çarptı, kazada ölü sayısı 13'e yükseldi
14:17 Hafriyat kamyonunun, asker uğurlama konvoyuna çarptığı kazada ölü sayısı 13'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2023 15:22:15. #1.11#
SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan iktidarı sinirlendiren iddia: Bunlar mal varlıklarını dışarı götürüyor, hepsini son kuruşuna kadar geri getireceğim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement