AK Parti, Binali Yıldırım Millet Bahçesi'nin isminin değiştirilmesine karşı çıkıyor - Son Dakika
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Politika

AK Parti, Binali Yıldırım Millet Bahçesi'nin isminin değiştirilmesine karşı çıkıyor

AK Parti, Binali Yıldırım Millet Bahçesi\'nin isminin değiştirilmesine karşı çıkıyor

İzmir Kemalpaşa'da, AK Parti Belediyeciliğinin yaptığı Binali Yıldırım Millet Bahçesi'nin isminin Belediye Meclisi'nde CHP tarafından Bülent Ecevit isminin konulması önerisine karşı çıkan AK Parti Grup Başkanvekili Recep Tayyip Taslak, "Son başbakanımız, Gazi Meclisimizin başkanlığını yapmış...

02.07.2024 19:01  Güncelleme: 19:03
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İzmir Kemalpaşa'da, AK Parti Belediyeciliğinin yaptığı Binali Yıldırım Millet Bahçesi'nin isminin Belediye Meclisi'nde CHP tarafından Bülent Ecevit isminin konulması önerisine karşı çıkan AK Parti Grup Başkanvekili Recep Tayyip Taslak, "Son başbakanımız, Gazi Meclisimizin başkanlığını yapmış bir devlet büyüğümüz ile ilgili bu tür önergeyi doğru kabul etmiyoruz. Bundan sonra belediyemizin yapacağı bir park, bahçede rahmetli Başbakan Bülent Ecevit'in isminin konulması daha doğru olacaktır" dedi.

AK Parti döneminde, Kemalpaşa'da daha önce bataklık olan bölge, yapılan çalışmalarla yaklaşık 550 bin metrekarelik alanda yapay göl ve 1 kilometrelik yapay dere yaptığı Millet Bahçesi, dönemin TBMM Meclis Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın ismi konulmuştu. Dün, Kemalpaşa Belediyesi Meclisi'nde, CHP Grubunun teklifi ile Binali Yıldırım isminin değiştirilerek Bülent Ecevit konulması önerisinde bulundu. Yapılan öneriyi doğru bulmadığını ifade eden AK Parti Grup Başkanvekili ve İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak, "Cumhur İttifakı olarak kesinlikle bu önergeyi reddediyoruz. Ülkemizin en önemli iki başbakanın ismi geçmiş durumda. Şu anda ismini taşıdığı son başbakanımız, Gazi Meclisimizin başkanlığını yapmış bir devlet büyüğümüz ile ilgili bu tür önergeyi doğru kabul etmiyoruz. Kesinlikle reddediyoruz. Belediye Başkanı olarak ortaya bir irade koyarak Binali Yıldırım Millet Bahçesi'nin isminin aynı kalmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP Meclis Üyesi Selçuk Karakülçe ise, "AK Parti ve Cumhur İttifakı için 15 Temmuz ne kadar önemliyse, 20 Temmuz tarihi de Türk toplumu için o kadar önemli bir tarihtir. Allah, Binali Yıldırım'a daha uzun ömür versin. Önümüzde i dönemde yapılacak başka yerlere kendisinin ismi verilebilir" dedi.

"Kemalpaşa Belediyesini gülünç duruma düşürecektir"

CHP Meclis Üyesi Karakülçe'ye cevap veren AK Parti Grup Başkanvekili Recep Tayyip Taslak, "Selçuk beyin ifadesine göre şunu sormak istiyorum. 15 Temmuz'un sadece AK Parti adıma önemli olduğunu söyledi. Yaşanan darbede 256 vatandaşımız şehit oldu; binlerce vatandaşımız yaralandı, gazi oldu. Gazi Meclisimiz bombalandı, tanklarla tüfeklerle köprüler kapatıldı. Bu darbe girişimi CHP adına kabul değil mi? Burada bunu mu ifade etmeye çalışıyorsunuz. Kendisinin ifadesi üzerine zaten Binali Yıldırım Millet Bahçesi ismi var. Bundan sonra belediyemizin yapacağı bir park, bahçede rahmetli Başbakan Bülent Ecevit'in isminin konulması daha doğru olacaktır. Belediye başkanından komisyona gönderilmeden irade ortaya koyarak bu durumun düzeltilmesini istiyoruz. Hali hazırda ülkemizde son başbakanlık görevini yapmış Binali Yıldırım'ın isminin değiştirilmesi, Kemalpaşa Belediyesini gülünç duruma düşürecektir" diye konuştu.

CHP Meclis üyeleri tarafından verilen önerge, komisyonlara gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti, Binali Yıldırım Millet Bahçesi'nin isminin değiştirilmesine karşı çıkıyor - Son Dakika

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