Kentsel dönüşümde kat malikleri anlaşma oranı düşürülecek - Son Dakika

Kentsel dönüşümde kat malikleri anlaşma oranı düşürülecek

Kentsel dönüşümde kat malikleri anlaşma oranı düşürülecek
Son Güncelleme: 02.10.2023 11:06

AK Parti'nin hazırladığı kanun teklifiyle kentsel dönüşümde kat malikleri arasında yaşanan anlaşmazlıkların süresi kısaltılacak. Mevcut yasada üçte iki çoğunluk aranan kararlar, teklifle salt çoğunlukla alınabilecek. Ayrıca, ulaşılamayan kat malikleri sebebiyle uzayan süreçlerin önüne geçilmesi ve tebligat kanunundan kaynaklı gecikmelerin engellenmesi amaçlanıyor.

AK Parti'nin üzerinde çalıştığı ve ilerleyen günlerde TBMM'ye sunulması planlanan kanun teklifine göre, kentsel dönüşümde kat malikleri anlaşma oranı üçte ikiden salt çoğunluğa çekilecek.
AA muhabirinin, AK Parti kaynaklarından aldığı bilgiye göre, bu hafta meclisin gündemine sunulması beklenen Kentsel Dönüşüm Yasası ile kentsel dönüşümlerde kat malikleri arasında yaşanan anlaşmazlıklardan kaynaklanan uzayan süreçlerin kısaltılması planlanıyor.
Mevcut yasaya göre, kentsel dönüşüm kararı için üçte iki çoğunluk aranıyor. Teklifle bu oran salt çoğunluğa düşürülecek; kat maliklerinin yarısından bir fazlası ile karar alınabilecek. Teklifin komisyondaki görüşmelerinde, ortaya çıkacak olumlu ve olumsuz durumların etki analizi ele alınacak.
Teklifle, ulaşılamayan kat malikleri sebebiyle uzayan kentsel dönüşüm süreçlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.
Tebligat Kanunu'ndan kaynaklı gecikmeleri engelleyecek düzenlemelerin de yer aldığı teklifle kentsel dönüşümde hızlı sonuç alınması planlanıyor.

Kaynak: AA

AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kentsel dönüşümde kat malikleri anlaşma oranı düşürülecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kentsel dönüşümde kat malikleri anlaşma oranı düşürülecek - Son Dakika
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