Derekızıklı kadınlardan Mihalgazi\'ye destek
16.02.2026 20:37  Güncelleme: 20:49
Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Mihalgazi'deki tartışmaların ardından düzenlenen buluşmada Anadolu kadınlarının toplumsal rolüne değindi ve birlik beraberlik mesajları verdi. Yöresel kıyafetlerle katılan kadınların talepleri dinlendi.

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e yönelik geniş yankı uyandıran gelişmelerin ardından Kestel'in Derekızık Mahallesi Muhtarı Burcu Bayyiğit ve mahalle sakinleri, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol'u ziyaret etti.

Mihalgazi'deki tartışmaların ardından Kestel Belediyesi'nde anlamlı bir birlik buluşması gerçekleşti. Yöresel kıyafetlerle Kestel Belediyesi'nde gerçekleşen buluşmada birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları öne çıktı. Başkan Ferhat Erol'un başkanlığında gerçekleştirilen divan toplantısında, toplumsal dayanışmanın ve kardeşlik hukukunun önemine vurgu yapıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Ferhat Erol, Anadolu kadınının toplumdaki yerine ve manevi gücüne dikkat çekerek, "Bugün belediyemizde, memleketimize ruh veren Anadolu kadınlarını, kıymetli ablalarımızı ve annelerimizi misafir ettik. Hayat tecrübelerini dinledik, tavsiyelerini not aldık, dualarına talip olduk. Bir şehrin bereketi annelerin duasıyla artar, bir toplumun gücü kadınlarının irfanıyla yükselir" dedi.

Başkan Erol, beyaz başörtüsünün taşıdığı manevi anlamı hatırlatarak, "Beyaz başörtüsü bu topraklarda saf inancımızın nişanesidir. Temizliğin, iffetin, vakar ve teslimiyetin sembolüdür. Annelerimizin dualı dudaklarını, merhametle çarpan yüreklerini ve sabırla yoğrulmuş hayatlarını anlatır" diye konuştu.

Toplantıda yöresel kıyafetleriyle yer alan kadınların taleplerini tek tek dinleyen Başkan Erol, gönül belediyeciliği anlayışı doğrultusunda vatandaş odaklı hizmet anlayışının sürdürüleceğini ifade etti.

Derekızık Mahallesi Muhtarı Burcu Bayyiğit ise, ziyarete bir muhtar kimliğiyle değil bir anne, bir kadın ve bu vatanın evladı olarak katıldığını belirterek şunları söyledi:

"Bizim milli kıyafetimiz şerefimizdir. Mahallemizde bir vatandaşımıza yardım ettiğimizde üzerimizdeki hiçbir kıyafetin önemi yok. Biz kendi yaptığımız hizmetlerle anılmak istiyoruz. Mihalgazi'de yaşanan tatsız gelişmelerin ardından destek amacıyla bugün belediye başkanımıza ziyarette bulunduk."

Başkan Erol'dan minik Melike'ye tablet

Toplantıya yöresel kıyafetleriyle katılan kadınlarla birlikte gelen minik Melike de buluşmaya ayrı bir anlam kattı. Başkan Ferhat Erol'un yanında oturan ve kendisiyle yakından ilgilendiği Melike'ye tablet hediye edildi. Ayrıca küçük öğrencinin okuluna televizyon talebi de geri çevrilmeyerek, gerekli desteğin en kısa sürede sağlanacağı bildirildi. - BURSA

