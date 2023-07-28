Kılıçdaroğlu, çevrecileri ziyaret etti: İstifa çağrıları sosyal medyada - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, çevrecileri ziyaret etti: İstifa çağrıları sosyal medyada

28.07.2023 21:33

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'nın Milas ilçesinde YK Enerji'nin maden sahasını genişletmek için ağaçlarını kesmeye başladığı Akbelen Ormanı'ndaki çevrecileri ve köylüleri ziyaret etti. Ziyaret sonrası paylaşılan fotoğrafların altına birçok sosyal medya kullanıcısı 'İstifa et' şeklinde yorumlar yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'nın Milas ilçesinde YK Enerji'nin maden sahasını genişletmek için ağaçlarını kesmeye başladığı Akbelen Ormanı'ndaki çevrecileri ve köylüleri ziyaret etti. CHP'deki değişim hareketine katılan Grup Başkanı Özgür Özel'i de yanına alan Kılıçdaroğlu, ziyaretle ilgili fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede çok sayıda yorum alan gönderinin altına birçok sosyal medya kullanıcısı "İstifa et" şeklinde yorumlar yaptı.

SEÇİMLERDEN SONRA "İSTİFA "ÇAĞRILARI BAŞLADI

Millet İttifakı adayı olarak girdiği seçimlerden mağlubiyetle ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'tan sonra sık sık "değişim" ve "istifa" çağrılarına maruz kaldı. Koltuğu kolay kolay bırakmaya niyeti olmayan Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadaki her gönderisinin altına kullanıcılar, "İstifa et" şeklinde yorumlar yaptı.

KILIÇDAROĞLU, AKBELEN'DE ÇEVRECİLERİ ZİYARET ETTİ

Kılıçdaroğlu, uğla'nın Milas ilçesinde YK Enerji'nin maden sahasını genişletmek için ağaçlarını kesmeye başladığı Akbelen Ormanı'ndaki çevrecileri ve köylülere destek ziyareti gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu'na, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı "değişim" hareketine katılan Özgür Öel de Akbelen'de eşlik etti.

GÖNDERİYE "İSTİFA ET" YORUMLARI PEŞ PEŞE GELDİ

Ziyaretle ilgili fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Kılıçdaroğlu, bir kez daha benzer tepkiyle karşılaştı. Sosyal medya kullanıcıları, Kılıçdaroğlu'nun gönderisinin altına, "İstifa et" şeklinde yorumlar yazdı.

İşte o yorumlardan bazıları:

Akbelen ziyaretinden fotoğraflar paylaşan Kılıçdaroğlu'nun gönderisinin altına herkes aynı yorumu yaptı: İstifa et
Akbelen ziyaretinden fotoğraflar paylaşan Kılıçdaroğlu'nun gönderisinin altına herkes aynı yorumu yaptı: İstifa et
Akbelen ziyaretinden fotoğraflar paylaşan Kılıçdaroğlu'nun gönderisinin altına herkes aynı yorumu yaptı: İstifa et
Akbelen ziyaretinden fotoğraflar paylaşan Kılıçdaroğlu'nun gönderisinin altına herkes aynı yorumu yaptı: İstifa et
Akbelen ziyaretinden fotoğraflar paylaşan Kılıçdaroğlu'nun gönderisinin altına herkes aynı yorumu yaptı: İstifa et
Akbelen ziyaretinden fotoğraflar paylaşan Kılıçdaroğlu'nun gönderisinin altına herkes aynı yorumu yaptı: İstifa et
Akbelen ziyaretinden fotoğraflar paylaşan Kılıçdaroğlu'nun gönderisinin altına herkes aynı yorumu yaptı: İstifa et
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Kılıçdaroğlu'nun İstifa Etmesi ve Genel Kurul Talebi CHP'de Gündemde Kılıçdaroğlu'nun İstifa Etmesi ve Genel Kurul Talebi CHP'de Gündemde

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, çevrecileri ziyaret etti: İstifa çağrıları sosyal medyada - Son Dakika


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