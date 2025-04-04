Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkan Adayı Olmadığını Açıkladı - Son Dakika
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Politika

Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkan Adayı Olmadığını Açıkladı

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP olağanüstü kurultayında genel başkan adayı olmayacağını duyurdu.

04.04.2025 08:49
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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Partimizin bu hafta sonu yapacağı olağanüstü kurultayında Genel Başkan adayı olmayacağım. Aday olmam için imza toplayan, ısrar eden ve çalışan bütün kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Partimizin bu hafta sonu yapacağı olağanüstü kurultayında Genel Başkan adayı olmayacağım. Aday olmam için imza toplayan, ısrar eden ve çalışan bütün kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum. Aday olmama kararımın nedeni, 'Aday olursan yüzüne tükürürler' diyen siyasetçilerin tehditleri değildir çünkü çalanların yüzüne tükürülür ve ben çalmadım. Aday olmama kararımın nedeni 'Aday olursan taşlarlar' söylemi ile organize edilmiş linç kampanyalarından korktuğum için değildir çünkü yürüdüğüm yolda ölüm dahil hiçbir korkuya yer vermedim, korkmam" ifadelerini kullandı.

CHP kurultayında aday olmama nedeninin CHP'yi iç çekişmelere sevk etmemek olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Aday olmama kararımın nedeni 'hangi yüzle aday olacaksın' diyen, sözüm ona muhalif sanılan, müesses nizamın askerleri ve paranın tetikçileri olmuş medya mensuplarının iftiraları değildir çünkü ülkem ve partim için verdiğim mücadelem milletimin vicdanına emanettir. Aday olmama kararımın nedeni, partimizi iç çekişmelere sevk etmemek, dikkatleri mücadele alanından başka alanlara çekmemek içindir. Kurultayımız milletimize, ülkemize ve partimize hayırlı olsun. Biz, gölgemiz olsun ve milletimiz hiçbir tehditten korkmasın diye güneşin altında durmayı görev bilen bir gelenekten geldik. Selam olsun, güneşin altında durabilmeyi göze alanlara" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkan Adayı Olmadığını Açıkladı - Son Dakika

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