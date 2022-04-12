Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin dava dosyasının Suudi Arabistan'a devrini eleştirerek, "Türk milleti adına karar vermesi gereken mahkemenin itibarını, milletin itibarını Suudi Arabistan'a devrediyorsun, egemenlik hakkını devrediyorsun. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir rezalet görülmedi." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, iktidarın ülkeyi yönetemediğini, sebep olarak da dış güçleri ve CHP'yi gösterdiğini savundu.

CHP'nin, iktidarın milletin lehine getirdiği hiçbir kanuna karşı çıkmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Ne derlerse desinler yönetemedikleri çıkıyor ortaya." ifadesini kullandı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin davanın Suudi Arabistan'ın adli makamlarına devredildiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde egemenlik hakkını kullanan 3 kurumdan birisi de yargıdır. 'Türk milleti adına' der ve kararını verir. İstanbul'da işlenen, Türkiye'de işlenen bir cinayeti Türk milleti adına karar vermesi gereken mahkemenin itibarını, milletin itibarını Suudi Arabistan'a devrediyorsun, egemenlik hakkını devrediyorsun. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir rezalet görülmedi. Ne için? Para için. Para var işin ucunda. Bahçeli de buna 'evet' diyecek. Nasıl milliyetçi ise anlayamadık." diye konuştu.

"İktidar olduğumuzda ilk yapacağımız iş devlette israfa son vermektir." diyen Kılıçdaroğlu, "Bir numaralı genelge devlette israfa son verecek. Öyle arabalar, yatlar, katlar, uçaklar yok. Lüks hayat yok. İsraf yok, israf haramdır, biliyoruz. Onlara göre israf helaldir, bize göre haramdır." ifadelerini kullandı.

"Adrese teslim ihaleleri bitireceklerini" belirten Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Stratejik planlama teşkilatını kuracağız. Bunların kapattıkları planlamayı yeniden inşa edeceğiz. Devletin en nitelikli, en liyakatli insanlarını, en yetişmiş insanlarını stratejik planlama teşkilatının içine koyacağız. Çiftçinin ve esnafın çektikleri kredilerin faizlerini 'tak' diye sileceğiz. Çiftçi de esnaf da nefes alacak. Çiftçilere elektriği bedava yapacağız. Döviz garantili işlemlerin tamamını Türk lirasına çevireceğiz. 5'li çete de 84 milyon da bilecek kim milliyetçi, kim ülkücü, kim vatansever herkes görecek. Kılıçdaroğlu '5'li çete' demesin diye mahkemeden tedbir kararı çıkarmışlar. Sarayın hakimi yapıyor bunu, sarayın savcılarıyla beraber yapıyor bunu. 5'li çete yapıyor bunu. El ele vermişler, Kılıçdaroğlu'nu nasıl sustururuz. Sizin feriştahınız gelse beni susturamaz."

Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde liyakatsiz bürokratları bürokrasiden ayıklayacaklarını, namuslu, halkına hizmet eden, rüşvet almayan bürokratlarla yola çıkacaklarını söyledi.

"Bizim felsefemizde masa başında sorun çözülmez"

Rüşvet alanla, yolsuzluk yapanlarla yollarını ayıracaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Biz saraya sadık olanlarla değil, milletine, vatanına, bayrağına sadık olanlarla çalışacağız. Ekonomik Sosyal Konseyi işlevli hale getireceğiz. Bizim felsefemizde masa başında sorun çözülmez, masa başında ahkam kesilmez. Sorunu kim yaşıyorsa çağrılacak, yetkililer de orada olacak, oturup istişare edeceğiz." diye konuştu.

Kamuda mali disiplini sağlayacaklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, Varlık Fonunu kaldıracaklarını, devletin bütçesini şeffaf hale getireceklerini ifade etti.

Ulusal vergi konseyi kuracaklarını da aktaran Kılıçdaroğlu, Türkiye'de herkesin, ödediği vergilerin nereye gideceğini göreceğini belirtti.

Siyaseti kirlilikten arındıracaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bu Meclis'te üçkağıtçının, rüşvet alanın, iş takibi yapanın, sözlülere müdahale edenlerin işi yok. Bu Meclis'te milletin temsilcileri olacak. İlk çıkaracağımız kanunlardan birisi siyasi ahlak kanunu olacak. Dış politikayı 180 derece değiştireceğiz. Dış politikayı Türkiye'nin itibarı üzerine inşa edeceğiz." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Sığınmacıların eski kimlik bilgileri elinizde mevcut mu? Gerçekten tanıyor musunuz? Kaçına vatandaşlık verdiniz ve hangi güvenlik soruşturmalarından geçirdiniz? Sığınmacı kılığında gelenin bir terörist olmadığını nasıl netleştirdiniz?" sorularını sorduğunu anımsatarak, bu sorulara cevap alamadığını, hakarete uğradığını söyledi.

Göç İdaresine gitmeden bu sorularına sabırla yanıt bekleyeceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Verirler mi? Veremezler. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Ayrıca söyleyeyim, onların kulağına da gitsin. Özellikle Bahçeli de bilsin. Süleyman Şah Türbesi'ni bayrağımızı dikerek yeniden yerine koyacağız. Sözde milliyetçi bunlar, bunların milliyetçiliği falan söz konusu değil. Çıkar peşinde koşanlardan milliyetçi olmaz." diye konuştu.

Meclis iç tüzüğünü değiştireceklerini, kesin hesap komisyonu kuracaklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, iktidar yetkilileri ve bakanların, başkanı ana muhalefet partisinden olacak olan kesin hesap komisyonuna hesap vereceğini söyledi.???????

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugünkü grup toplantısındaki "Zamlar, hayat pahalılığı, hepsi geçicidir. Müslümana karamsarlık haramdır." sözünü anımsatan Kılıçdaroğlu, "İslam alemine fetva veriyor. Aslında utanmasalar diyecekler ki 'bize oy vermemek haramdır.' Milliyetçi Hareket Partisine üzülüyorum, köklü bir parti. Asla böyle bir pozisyona düşmemeliydi." değerlendirmesini yaptı.

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