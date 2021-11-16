Kılıçdaroğlu'dan sonra Buldan da Bahçeli'ye yüklendi: Kaybedeceklerini anladılar - Son Dakika

Buldan, eski MİT Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür'ün açıklamaları değerlendirdi ve Ahmet Kaya'nın mezarına düzenlenen saldırıyı kınadı. HDP'nin eski eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı Kobani davasına dair de konuşan Buldan şunları söyledi:

MEHMET EYMÜR İTİRAFLARI

"Kobani davasının her aşaması acemice tezgâhlanan kumpası kanıtlamaya yeter de artar.Bu dava iktidarın özetidir, 7 Haziran'ın, 31 Mart'ın intikamını da alma davasıdır. Demokratik siyasete karşı bir darbe davasıdır. Bu iktidarın özetidir. Çünkü asıl failler değil öldürülenler yargılanmak istenmektedir. Mesele HDP olunca binlerce sayfayı doldurdular ama kanıt bulamadılar. Mehmet Eymür itiraflarda bulundu, devlet adına 18 kişi öldürüldü dedi, buyurun size kanıt. Var mı tek sayfalık soruşturma yok. HDP hakkında binlerce sayfa iddianame yazan yargıçlar 18 kişi öldürülmüş, neden sesiniz çıkmıyor?"

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ VURGUSU

Sedat Peker'in açıklamalarını da hatırlatan Buldan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sedat Peker, yaşanan pislikleri, işlenen suçları ifşa etmeye devam ediyor. Var mı bir soruşturma. Elbette ki yok. Terfi almak için HDP'liler hakkında fezlekeleri otomatiğe bağlayan fezleke fabrikatörleri neredesiniz? Niçin sesiniz çıkmıyor? Ne var Kobani davası var. HDP'yi kapatma davası var. İktidara şunları söylüyoruz, suçlusunuz, kirlisiniz, kirli işlerinizi Kobani davasıyla örtemezsiniz, örtemeyeceksiniz."

İstanbul'da öldürülen Başak Cengiz cinayetine de değinen Pervin Buldan, İstanbul Sözleşmesi vurgusu yaptı:

"İstanbul'un göbeğinde Başak Cengiz kılıçlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Gencecik bir kadın yol ortasında katledildi. Medya ve adli merciler her zamanki gibi bu kadın cinayetine de kılıf bulmak için zanlının psikolojik sorunu var diyerek cinayeti sıradanlaştırmaya çalışmaktadır. Biz bu telaşı İzmir il binamızda Deniz Poyraz yoldaşımızı katleden caninin sahiplendirilmesinden elbette ki biliyoruz. Siyasal iktidar da şiddetin ortağı ve sorumlusudur. Kadın cinayetlerine karşı devletin aklı nerededir? İstanbul Sözleşmesi'ni fesheden akla ne denmelidir? Bu erkek egemen sistemden beslenen bir iktidar var. İktidar, kadın cinayetlerinin yarattığı şiddet iklimini kendi siyaseti için kullanmaktadır. Kadınlar bunun farkında. Kadın katili erkek faillere iyi hal indirimi yapan, tecavüzcüyü serbest bırakan yargının kalemiyle, Başak'ı katleden kılıç aynı noktada birleşmektedir. Aynı yargı Başak Demirtaş'a ceza verdi. Erkek düzenin sahiplerine sesleniyoru; kadına yönelik şiddete, bu şiddete geçit veren siyasi iktidara karşı mücadelemizden bir milim dahi geri adım atmayacağız. Kadınları durduramayacaksınız. Kadınlar sizin erkek sisteminizi alaşağı edecektir."

50+1 SİSTEMİ

Ekonomiye dair "İflasın üzerini kapatmak için gece-gündüz durmadan zam yapıyorlar" diyen Buldan sözlerini şöyle noktaladı:

"Dolar 10 liranın üzerine çıkmış AKP Genel Başkanı ekonominin kitabını yazdık diyor. Madem ekonominin kitabını yazdınız, bir de filmini çekin. Beşli çetenizle, üçer maaşlı bürokratlarınızla, kendi bakanlığını çarpan bakanlarınızla, trollerinizle, çukur medyanızla batan ekonominin filmini gayet iyi çekebilirsiniz.

Kaybedeceklerini anladıkları için 50+1 sistemini değiştirmek için kıvranmaya başladıklarını görüyoruz. Çünkü getirdikleri sistem ayaklarına dolandı. Çıkışyolu aramaktan başka çareleri olmadıklarını görüyorlar. Çıkış yolu yoktur, halk o yolu kapatmıştır.Küçük ortakları da biz hükümetin ortağıdeğiliz demeye başladı. Nasıl ortak değilsiniz ya? Bal gibi de ortaksınız. İlk seçimlerde çarpılacaksınız. 50+1 hayali kurmayın, Erdoğan ve Bahçeli olarak 1+1 kalacaksınız. "