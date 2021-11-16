Üye Girişi
Kılıçdaroğlu'dan sonra Buldan da Bahçeli'ye yüklendi: Kaybedeceklerini anladılar - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'dan sonra Buldan da Bahçeli'ye yüklendi: Kaybedeceklerini anladılar

16.11.2021 15:22
Kılıçdaroğlu'dan sonra Buldan da Bahçeli'ye yüklendi: Kaybedeceklerini anladılar

Partisinin grup toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan; "İlk seçimlerde çarpılacaksınız; 50+1 hayali kurmayın, Erdoğan ve Bahçeli olarak 1+1 kalacaksınız. Kaybedeceklerini anladıkları için 50+1 sistemini değiştirmek için kıvranmaya başladıklarını görüyoruz." dedi.

Buldan, eski MİT Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür'ün açıklamaları değerlendirdi ve Ahmet Kaya'nın mezarına düzenlenen saldırıyı kınadı. HDP'nin eski eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı Kobani davasına dair de konuşan Buldan şunları söyledi:

MEHMET EYMÜR İTİRAFLARI

"Kobani davasının her aşaması acemice tezgâhlanan kumpası kanıtlamaya yeter de artar.Bu dava iktidarın özetidir, 7 Haziran'ın, 31 Mart'ın intikamını da alma davasıdır. Demokratik siyasete karşı bir darbe davasıdır. Bu iktidarın özetidir. Çünkü asıl failler değil öldürülenler yargılanmak istenmektedir. Mesele HDP olunca binlerce sayfayı doldurdular ama kanıt bulamadılar. Mehmet Eymür itiraflarda bulundu, devlet adına 18 kişi öldürüldü dedi, buyurun size kanıt. Var mı tek sayfalık soruşturma yok. HDP hakkında binlerce sayfa iddianame yazan yargıçlar 18 kişi öldürülmüş, neden sesiniz çıkmıyor?"

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ VURGUSU

Sedat Peker'in açıklamalarını da hatırlatan Buldan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sedat Peker, yaşanan pislikleri, işlenen suçları ifşa etmeye devam ediyor. Var mı bir soruşturma. Elbette ki yok. Terfi almak için HDP'liler hakkında fezlekeleri otomatiğe bağlayan fezleke fabrikatörleri neredesiniz? Niçin sesiniz çıkmıyor? Ne var Kobani davası var. HDP'yi kapatma davası var. İktidara şunları söylüyoruz, suçlusunuz, kirlisiniz, kirli işlerinizi Kobani davasıyla örtemezsiniz, örtemeyeceksiniz."

İstanbul'da öldürülen Başak Cengiz cinayetine de değinen Pervin Buldan, İstanbul Sözleşmesi vurgusu yaptı:

"İstanbul'un göbeğinde Başak Cengiz kılıçlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Gencecik bir kadın yol ortasında katledildi. Medya ve adli merciler her zamanki gibi bu kadın cinayetine de kılıf bulmak için zanlının psikolojik sorunu var diyerek cinayeti sıradanlaştırmaya çalışmaktadır. Biz bu telaşı İzmir il binamızda Deniz Poyraz yoldaşımızı katleden caninin sahiplendirilmesinden elbette ki biliyoruz. Siyasal iktidar da şiddetin ortağı ve sorumlusudur. Kadın cinayetlerine karşı devletin aklı nerededir? İstanbul Sözleşmesi'ni fesheden akla ne denmelidir? Bu erkek egemen sistemden beslenen bir iktidar var. İktidar, kadın cinayetlerinin yarattığı şiddet iklimini kendi siyaseti için kullanmaktadır. Kadınlar bunun farkında. Kadın katili erkek faillere iyi hal indirimi yapan, tecavüzcüyü serbest bırakan yargının kalemiyle, Başak'ı katleden kılıç aynı noktada birleşmektedir. Aynı yargı Başak Demirtaş'a ceza verdi. Erkek düzenin sahiplerine sesleniyoru; kadına yönelik şiddete, bu şiddete geçit veren siyasi iktidara karşı mücadelemizden bir milim dahi geri adım atmayacağız. Kadınları durduramayacaksınız. Kadınlar sizin erkek sisteminizi alaşağı edecektir."

50+1 SİSTEMİ

Ekonomiye dair "İflasın üzerini kapatmak için gece-gündüz durmadan zam yapıyorlar" diyen Buldan sözlerini şöyle noktaladı:

"Dolar 10 liranın üzerine çıkmış AKP Genel Başkanı ekonominin kitabını yazdık diyor. Madem ekonominin kitabını yazdınız, bir de filmini çekin. Beşli çetenizle, üçer maaşlı bürokratlarınızla, kendi bakanlığını çarpan bakanlarınızla, trollerinizle, çukur medyanızla batan ekonominin filmini gayet iyi çekebilirsiniz.

Kaybedeceklerini anladıkları için 50+1 sistemini değiştirmek için kıvranmaya başladıklarını görüyoruz. Çünkü getirdikleri sistem ayaklarına dolandı. Çıkışyolu aramaktan başka çareleri olmadıklarını görüyorlar. Çıkış yolu yoktur, halk o yolu kapatmıştır.Küçük ortakları da biz hükümetin ortağıdeğiliz demeye başladı. Nasıl ortak değilsiniz ya? Bal gibi de ortaksınız. İlk seçimlerde çarpılacaksınız. 50+1 hayali kurmayın, Erdoğan ve Bahçeli olarak 1+1 kalacaksınız. "

Kılıçdaroğlu'dan sonra Buldan da Bahçeli'ye yüklendi: Kaybedeceklerini anladılar

Pervin Buldan, HDP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'dan sonra Buldan da Bahçeli'ye yüklendi: Kaybedeceklerini anladılar - Son Dakika


Son Dakika

Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan'a top atışıyla karşılık verdiler 15:35 Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan'a top atışıyla karşılık verdiler Yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım 15:30 Yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım Mendy hakkında açılan tecavüz davalarının sayısı 6'ya yükseldi! 15:16 Mendy hakkında açılan tecavüz davalarının sayısı 6'ya yükseldi!
Eşarbı makineye takılan 13 yaşındaki kız, hayatını kaybetti 15:04 Eşarbı makineye takılan 13 yaşındaki kız, hayatını kaybetti Profilo resmen iflas etti 14:51 Profilo resmen iflas etti Milli Takım eşofmanıyla nargile içen Pjanic, tepki topladı 14:38 Milli Takım eşofmanıyla nargile içen Pjanic, tepki topladı
Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı 14:29 Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap 14:05 Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap

Son Dakika Haberleri
15:35 Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan'a top atışıyla karşılık verdiler
15:32 Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar
15:22 Kılıçdaroğlu'dan sonra Buldan da Bahçeli'ye yüklendi: Kaybedeceklerini anladılar
15:15 Mendy hakkında açılan tecavüz davalarının sayısı 6'ya yükseldi!
15:07 Bu akşam hangi diziyi izleyeceksiniz: İşte fragmanları
15:04 Eşarbı makineye takılan 13 yaşındaki kız, hayatını kaybetti
14:55 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir
14:55 Ayakkabı satışı yapan adam, dükkanında ölü bulundu
14:51 3 çocuk annesi kadın, kendisini evinin banyosundaki demirlere astı
14:50 Profilo resmen iflas etti
Günde 20 diş değiştiriyor, önüne ne çıkarsa güçlü çenesiyle ezip öldürüyor Günde 20 diş değiştiriyor, önüne ne çıkarsa güçlü çenesiyle ezip öldürüyor         
15:40
Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar         
15:32
Gelin ve damada drift şovu pahalıya patladı! Hem ehliyetinden oldu, hem de 6 bin 700 lira ceza yedi Gelin ve damada drift şovu pahalıya patladı! Hem ehliyetinden oldu, hem de 6 bin 700 lira ceza yedi         
15:16
Bu akşam hangi diziyi izleyeceksiniz: İşte fragmanları Bu akşam hangi diziyi izleyeceksiniz: İşte fragmanları         
15:07
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir         
14:56
3 çocuk annesi kadın, kendisini evinin banyosundaki demirlere astı 3 çocuk annesi kadın, kendisini evinin banyosundaki demirlere astı         
14:51
Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti         
14:30
Boş arazide yarı çıplak kadın cesedi bulundu! Boş arazide yarı çıplak kadın cesedi bulundu!         
14:09
Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı         
14:02
11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı 11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı         
13:51
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan faiz yorumu: İlave indirim Türkiye'ye zarar verir İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan faiz yorumu: İlave indirim Türkiye'ye zarar verir         
13:42
Samuray kılıcıyla genç mimarı öldüren Göktuğ Boz'un evinden çıkanlar kan dondurdu Samuray kılıcıyla genç mimarı öldüren Göktuğ Boz'un evinden çıkanlar kan dondurdu         
13:28
Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
12:41
Çeyrek altın 1.010 lirayla tarihin en yüksek seviyesinde Çeyrek altın 1.010 lirayla tarihin en yüksek seviyesinde         
11:43
Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır         
11:30
AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün         
19:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 15:45:48. #1.13#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'dan sonra Buldan da Bahçeli'ye yüklendi: Kaybedeceklerini anladılar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement