Kılıçdaroğlu, Marmaris'teki orman yangınının kontrol altına alınamamasına isyan etti: Bu kadar beceriksiz iktidar görmedim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Kılıçdaroğlu, Marmaris'teki çıkan orman yangınları üzerinden hükümete yüklendi.

"ÜLKENİN EN DEĞERLİ ARAZİLERİNİ RANTA DÖNÜŞTÜRÜRLER"

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle: "Az önce sizin seçtiğiniz bir belediye başkanı, yaptığı işlerin bir kısmını size aktardı. Bu alanı söyledi. Bu alanı Sayın Başkan ile birlikte daha önce gezmiştim. Bir kentin yeşilliğe, ağaçlara ihtiyacı var. Ağaçlarda kuşlara ihtiyacı var. O ağaçların altında oynayan çocuklara ihtiyacı var. Orada dinlenen yaşlılara ihtiyacı var. Dolasıyla burası bir beton ormanı mı olmalıydı, yoksa Aydınlılar için nefes alınacak bir mekan mı olmalıydı? Ne yaptı, sizin oyunuza başvurdu. Aydınlılara sordu, ne yapalım diye? Onlar, böyle yapmazlar. Onlar ülkenin en değerli arazilerini ranta dönüştürürler. Onların ne yaptığını ben çok iyi biliyorum. Ama Aydın'da CHP'li bir belediyenin de ne yaptığını da en iyi Aydınlılar, sizler biliyorsunuz.

"BİZİM YOLUMUZ MUSTAFA KEMAL'İN YOLUDUR"

Eğer, Türkiye'nin de böyle yönetilmesini istiyorsanız, sizin ödediğiniz her kuruş verginin hesabının size verilmesini istiyorsanız; Türkiye'nin en verimli alanlarının bir beton ormanına dönüşmesini istemiyorsanız yapacağınız tek şey var, bize katılacaksınız. Beraber, birlikte yürüyeceğiz. Bizim yolumuz aydınlık yoldur, bizim yolumuz Mustafa Kemal'in yoludur. Bizim yolumuz kadın erkek eşitliğini savunanların yoludur. Bizim yolumuz, halktan toplanan her kuruş verginin hesabını halka vermeyi onurlu görev sayanların yoludur. Bizim yolumuz adalet, hak, hukuk yoldur. Hakkı, hukuku, adaleti savunanlarla beraber yürüyeceğiz.

"ELİNİZİ VİCDANINIZA KOYUP ÖYLE OY KULLANACAKSINIZ"

Zor şartlardan geçtiğimizi biliyorum. Türkiye'nin önünde ciddi engellerin olduğunu da biliyorum. Ama sizden bir şey istiyorum. Sakın moralinizi bozmayın. Sakın ama. Sizden istediğim, sandık gelecek önünüze, bugün olur yarın olur; gelecek. Elinizi vicdanınıza koyup, oyu öyle kullanacaksınız. Çocuklarınız, evlatlarınız, yaşlılarınız için, kadın erkek eşitliği için, çiftçi için… Ne gerekiyorsa… Herkesin hakkının, hukukunun teslim edildiği bir yönetim için oy kullanmanızı istiyorum. Sandığa bu düşüncelerle gitmenizi istiyorum.

"GÜVENDİĞİM TEK ŞEY VAR, BU ÜLKENİN HALKI, İNSANLARI"

Gencecik evlatlarımız var üniversiteyi bitirmiş. Milyonlarca işsizimiz var. Açlığın boyutları düşündüğünüzden çok daha fazla. Tüm dünya yazıyor bunu. Birleşmiş Milletler raporlarına yansıdı. Türkiye bunu hak etmiyor. Hiçbirimiz hak etmiyoruz. Tek adam rejimini kabul etmiyoruz ve değiştireceğiz. Kararlıyım ne olursa olsun ne pahasına olursa olsun bu düzeni mutlaka ama mutlaka değiştireceğiz. Beraber değiştireceğiz. Gözümüzü korkutmaya çalışıyorlar. Tazminat davaları açmaya çalışıyorlar. Ne yaparlarsa yapsın, güvendiğim tek şey var, bu ülkenin halkı, insanları. Bu ülkenin insanları için hizmet etmeye baş koyduk. Yolumuz hak, adalet yoludur. Dolasıyla hiçbir gücün karşısında asla ve asla eğilmeyeceğiz. Sevgili Aydınlılar bunu bilmenizi isterim.

"BİR ARADA BEREKETİ YENİDEN KEŞFEDECEĞİZ"

Millet İttifakı'ndan da söz edeyim. Elbette, her birimiz ayrı partiyiz. Ama demokrasi, adalet, kadın erkek eşitliği, halka hesap verme, Türkiye'nin yeniden inşa edilmesi konusunda hepimiz bir araya geldik. Yüz yıl geçti, ikinci yüzyılın eşiğindeyiz. İkinci yüzyılı, Allah nasip eder, sizler de destek verirseniz Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız. Güzel bir Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz. Herkesin huzur içinde yaşadığı bir Türkiye, her evde huzurun, bereketin olduğu bir Türkiye, farklı düşüncelerin özgürce ifade edildiği bir Türkiye… Esnafın, çiftçinin, sanayicinin, memurun, emeklinin yokluk, yoksulluk çekmediği bir Türkiye'yi inşa etmek için bir araya geleceğiz. ve bir arada bereketi yeniden keşfedeceğiz. Evlerdeki, tarladaki, esnaf dükkanındaki bereketi beraber yeniden yaratacağız.

"GÜZEL TÜRKİYE'Yİ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ"

Emeğimizle, alın terimizle, başkalarına muhtaç olmadan, başkalarının önünde diz çökmeden, başkalarına yalvarıp yakarmadan; kendi onurumuzla, bilgimizle, birikimimizle güzel Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Bundan emin olmanızı isterim.

"KOCA BİR YIL GEÇTİ"

Marmaris'te yangın var. Ormanlarımız yanıyor. Emin olun, hayatımda bu kadar beceriksiz bir iktidar görmedim. 27 buçuk yıl kamuda çalıştım. Başbakanlar vardı bu ülkede, Bakanlar vardı. Liyakatli bürokratlar vardı bu ülkede. Yangın çıkacak diye her türlü önlemin alındığını biliyorum. ya geçen sene ormanlar yandı. Geçen sene beceriksizlerini bu yıl da aynen sürdürüyorlar. Ormanlar yanıyor, hala gece görüşü olan helikopter alacak mıyız, almayacak mıyız? Koca bir yıl geçti kardeşim ya, koca bir yıl geçti. Emin olun, bunların yatacak yeri yok. Hepsini halledeceğim. O sarayda oturan zatı kesinlikle sizin oylarınızla beraber emekli edeceğiz. Bu memleket zorbalardan kurtulacak."