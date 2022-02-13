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Kılıçdaroğlu'ndan "Masada neden HDP yoktu?" eleştirilerine cevap geldi: Onlarla da görüşüyoruz, sorun yok - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan "Masada neden HDP yoktu?" eleştirilerine cevap geldi: Onlarla da görüşüyoruz, sorun yok

13.02.2022 13:43

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem konusunda uzlaşan 6 muhalefet partisinin lideri dün ilk kez bir arada fotoğraf verdi. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran 5 saatlik toplantıya ilişkin bugün açıklamalarda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, tarihi zirvede HDP'nin bulunmamasına ilişkin eleştirilere de cevap verdi. Kılıçdaroğlu, "HDP'yi yok saymıyoruz. Bu süreçte biz her parti ile görüştük, görüşmelerimiz sürecek. HDP'yle de görüşüyoruz, sorun yok" ifadelerini kullandı.

6 siyasi partinin genel başkanının bir araya geldiği "Liderler Zirvesi", 5 buçuk saat sürdü. Toplantının ardından yapılan ortak yazılı açıklamada, "Bugün burada milletimiz adına 'Yarının Türkiyesi'ni inşa etmek için önemli bir adım attık" denildi.

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Tarihi zirveye HDP'nin davet edilmemesi ise büyük eleştirilere neden oldu. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Bugün 6 muhalefet partisinin başkanları bir araya geliyor, gelsinler çok iyi yapıyorlar. Diyalog, görüşme, tartışma iyidir. Ama HDP'yi yok sayan, bu diyalogda HDP'yle ilişki kurmayı HDP'yle müzakere yürütmeyi planına koymayan bir anlayışın Türkiye'ye nasıl bir gelecek vadettiğini de açıklaması gerekiyor. HDP'yle diyalog içinde olmak, mutabakat aramak şarttır. Kim ki HDP'yi düşmanlaştırır onun AK Parti ve MHP'den farkı yoktur. HDP'ye düşmanca yaklaşan herhangi bir partinin Türkiye'de kendini muhalefet gücü saymaya da hakkı yoktur" dedi.

HDP'Lİ KAYA: KÜRTSÜZ BİR İTTİFAK OLABİLİR AMA MİLLETİN İTTİFAKI OLAMAZ

HDP adına bir başka tepki ise İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'dan geldi. Kaya "Kürtsüz bir ittifak olabilir ama milletin ittifakı olamaz. Yarınlar yalnızca Türk'ü değil, bütün Türkiye'yi kucaklayan, kurucu bir ortak iradenin olacak" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan 'Masada neden HDP yoktu?' eleştirilerine yanıt: Onlarla da görüşüyoruz, sorun yok

KILIÇDAROĞLU: HDP'Yİ YOK SAYMIYORUZ

HDP kanadından yükselen eleştirilere yanıt bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Gazeteci Fikret Bila'nın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Bu masada HDP de olmalıydı, HDP yok sayılıyor" yorumlarının aktarılması üzerine şu değerlendirmede bulundu;

"HDP'yi yok saymıyoruz. Hiçbir partiyi de yok sayamayız. Öyle yaparsak bu demokrasiye inanmadığımızı gösterir. Bu çalışma, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi geçiş çalışmasını yürüten altı parti arasında yapıldı. Biliyorsunuz altı partinin genel başkan yardımcıları birlikte çalıştılar ve bir metin hazırladılar. Çok iyi çalışılmış, çok zengin bir metin. Metin üzerinde altı genel başkanın bir görüş ayrılığı yok. Bu süreçte biz her parti ile görüştük. Bu görüşmelerimiz sürecek. HDP'yle de görüşüyoruz. İhtiyaç olduğunda yine görüşeceğiz. Onlar görüşlerini paylaşmak isterlerse bize gelebilirler, ihtiyaç olduğunda biz gideriz. Görüşlerimizi paylaşırız. Kamuoyuyla da zaten paylaşıyoruz. Bir sorun yok."

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YORUMLAR (2)
  • Abdülkadir Doğruyol: NEDEN HDP YOKTU ?ÇÜNKÜ ONLARLA ZATEN AYNI GÖRÜŞTEYİZ .ÖNEMLİ OLAN BİZDEN OLMADIĞI HALDE BİZDEN GÖZÜKENLERİ MEMNUN ETMEK ONLARLA BERABER İTTİFAKI PEKİŞTİRMEK .YOKSA HA HDP HA CHP İKİMİZDE AYNI YOLUN YOLCULARIYIZ SADECE OTOBÜSE YENİ YENİ YOL ARKADAŞLARI DAHİL ETMEK . Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Caner kayalı: Memleketin siyasi tarihinde partilerinden kovulup siyasi çöplüğe atılanlar bir araya geldi nasıl intikam alırız onun pazarlığını yapıyorlar.Nasıl yok edebiliriz.Nereden vursak daha çok ülkeye zarar veririz.Zaten bu son seneleri.Bu gördüğünüz genel başkanlardan hiç birisi 2023 ten sonra ortalığa çıkmaya yüzü kalmayacak.İlelebet bu ülkenin yakasından düşecekler.Bunlar yıllarca uğraşıp bir yere gelememiş insanlar.Halkın teveccühünü alamamış insanlar.Bu bastırılmış duygular ile saldıracak yer arıy.. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Halkların Demokratik Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Muhalefet, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan 'Masada neden HDP yoktu?' eleştirilerine cevap geldi: Onlarla da görüşüyoruz, sorun yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan "Masada neden HDP yoktu?" eleştirilerine cevap geldi: Onlarla da görüşüyoruz, sorun yok - Son Dakika
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