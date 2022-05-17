Kılıçdaroğlu'ndan milletvekillerine "iktidara hazırlık" talimatı - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu'ndan milletvekillerine "iktidara hazırlık" talimatı

17.05.2022 08:33
Kılıçdaroğlu'ndan milletvekillerine "iktidara hazırlık" talimatı

CHP liderinin, 54 ilde yurt gezisine çıkacak olan milletvekillerine "Acil sorunları öğrenin. İktidar hazırlıklarımızı yapalım" dedi. Kılıçdaroğlu'nun AK Parti'nin artık hiçbir sorunu çözme şansının kalmadığını söylediği öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti meclisi (PM) toplantısında, 51 ilde yurt gezileri yapacak milletvekillerine talimatlar verdi. Partililerden İstanbul mitingine hazırlanmasını isteyen Kılıçdaroğlu'nun, SADAT ziyaretiyle ilgili de değerlendirme yaptığı öğrenildi.

ADALETSİZLİĞE TEPKİ

CHP PM, dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında partinin genel merkezinde toplandı. Edinilen bilgilere göre, toplantıda, 21 Mayıs'ta İstanbul Maltepe'de yapılacak miting ele alındı. Toplantıda, mitingin sadece Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'yla ilgili kararına tepki olarak değil, genel olarak tüm ülkedeki adaletsizliklere tepki olarak yapıldığı vurgulandı. Kılıçdaroğlu'nun, toplantıda, "Yol arkadaşlarımıza da sahip çıkacağız" dediği belirtildi.

SANDIK HAZIRLIKLARI

Toplantının bir diğer önemli gündemi de Kılıçdaroğlu'nun SADAT ziyaretiyle gündeme getirdiği seçim güvenliği konusu oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde sandık güvenliği nedeniyle bir kayıp yaşandığına ilişkin değerlendirme yapıldığı aktarılan toplantıda, "bütün sandık görevlilerinin aranarak kontrol edilmesine yönelik karar alındığı" aktarıldı. Kılıçdaroğlu'nun SADAT ziyaretiyle ilgili de "Bunlar paramiliter yapılar. Kendilerine güvenseler bize bilgi verirlerdi. Bunların ne iş yaptıklarının şeffaf bir şekilde açıklanması lazım" dediği öğrenildi.

"SORUNLARI ÖĞRENİN"

Partililerden daha önce 51 ilde ziyaretlerde bulunmalarını isteyen Kılıçdaroğlu'nun, milletvekillerine, " AK Parti'nin artık hiçbir sorunu çözme şansı yok. İktidara geliyoruz. Ticaret odaları, esnaf odaları, ziraat odaları gibi meslek örgütlerine gidin ve 'Acil sorunlarınız neler' diye sorun. İlk çözülmesini istedikleri sorunları öğrenin. İktidara geldiğimizde yapacaklarımızı hazırlayalım" talimatı verdiği de öğrenildi. Sığınmacılar konusunun da ele alındığı öğrenilen toplantıda Kılıçdaroğlu'nun, "Bu konuyu ilk gündeme getiren parti CHP'dir. Sığınmacıları iki yıl içerisinde göndereceğiz" değerlendirmesini yaptığı belirtildi.

YORUMLAR
500
CHP, SADAT'ı Meclis gündemine taşıyor: Göreceğiz bakalım bu SADAT denilen yapıyı oylarıyla kimler kollayacak CHP, SADAT'ı Meclis gündemine taşıyor: Göreceğiz bakalım bu SADAT denilen yapıyı oylarıyla kimler kollayacak Şarkıcı Aynur Doğan'ın konserinin iptal edilmesine tepki gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den cevap Şarkıcı Aynur Doğan'ın konserinin iptal edilmesine tepki gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den cevap

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan milletvekillerine 'iktidara hazırlık' talimatı - Son Dakika


Son Dakika
08:37 Azovstal çelik fabrikasından 264 Ukrayna askeri tahliye edildi
08:33 Kılıçdaroğlu'ndan milletvekillerine "iktidara hazırlık" talimatı
08:22 Antalya'da silahlı sopalı kavga: 3 yaralı
08:22 17 Mayıs'ta gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?
08:06 Kadıköy Belediyesi'ne rüşvet operasyonu düzenlendi: 224 kişi gözaltına alındı
08:03 17 Mayıs Salı günü hava nasıl olacak?
07:57 Başrol bırakıp gitti, sezona finali dublörle çekildi: Yapım şirketi Emanet'in yıldızı Sıla Türkoğlu'na dava açıyor
07:54 Trafik sigortası yönetmeliği değişti: Hazirandan itibaren azami primler yüzde 25 artacak
00:59 Benzin fiyatına 1 lira 70 kuruş zam yapıldı! Litre fiyatı neredeyse 23 liraya çıktı
00:43 DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Metaverse evreninde dünyanın ilk siyasi mitingini verecek!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 08:45:35. #1.12#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan milletvekillerine "iktidara hazırlık" talimatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement