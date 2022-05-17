Kılıçdaroğlu'ndan milletvekillerine "iktidara hazırlık" talimatı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti meclisi (PM) toplantısında, 51 ilde yurt gezileri yapacak milletvekillerine talimatlar verdi. Partililerden İstanbul mitingine hazırlanmasını isteyen Kılıçdaroğlu'nun, SADAT ziyaretiyle ilgili de değerlendirme yaptığı öğrenildi.

ADALETSİZLİĞE TEPKİ

CHP PM, dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında partinin genel merkezinde toplandı. Edinilen bilgilere göre, toplantıda, 21 Mayıs'ta İstanbul Maltepe'de yapılacak miting ele alındı. Toplantıda, mitingin sadece Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'yla ilgili kararına tepki olarak değil, genel olarak tüm ülkedeki adaletsizliklere tepki olarak yapıldığı vurgulandı. Kılıçdaroğlu'nun, toplantıda, "Yol arkadaşlarımıza da sahip çıkacağız" dediği belirtildi.

SANDIK HAZIRLIKLARI

Toplantının bir diğer önemli gündemi de Kılıçdaroğlu'nun SADAT ziyaretiyle gündeme getirdiği seçim güvenliği konusu oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde sandık güvenliği nedeniyle bir kayıp yaşandığına ilişkin değerlendirme yapıldığı aktarılan toplantıda, "bütün sandık görevlilerinin aranarak kontrol edilmesine yönelik karar alındığı" aktarıldı. Kılıçdaroğlu'nun SADAT ziyaretiyle ilgili de "Bunlar paramiliter yapılar. Kendilerine güvenseler bize bilgi verirlerdi. Bunların ne iş yaptıklarının şeffaf bir şekilde açıklanması lazım" dediği öğrenildi.

"SORUNLARI ÖĞRENİN"

Partililerden daha önce 51 ilde ziyaretlerde bulunmalarını isteyen Kılıçdaroğlu'nun, milletvekillerine, " AK Parti'nin artık hiçbir sorunu çözme şansı yok. İktidara geliyoruz. Ticaret odaları, esnaf odaları, ziraat odaları gibi meslek örgütlerine gidin ve 'Acil sorunlarınız neler' diye sorun. İlk çözülmesini istedikleri sorunları öğrenin. İktidara geldiğimizde yapacaklarımızı hazırlayalım" talimatı verdiği de öğrenildi. Sığınmacılar konusunun da ele alındığı öğrenilen toplantıda Kılıçdaroğlu'nun, "Bu konuyu ilk gündeme getiren parti CHP'dir. Sığınmacıları iki yıl içerisinde göndereceğiz" değerlendirmesini yaptığı belirtildi.