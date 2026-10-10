CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na Şırnak'ta türkülü karşılama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Şırnak ziyaretinde yöresel türküler eşliğinde karşılama yapıldı. Vatandaşlarla bir araya gelen CHP lideri, Demirtaş'ın tutukluluğundan Türkiye'nin bölgedeki ekonomik gücüne kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

ŞIRNAK'TA TÜRKÜLERLE KARŞILANDI

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nu partililer karşıladı. CHP lideri, daha sonra beraberindeki heyetle İdil ilçesinin Pınarbaşı köyüne geçti. Köyde düzenlenen "Gökyüzü Sofrası" programında vatandaşlarla buluşan Kılıçdaroğlu için yöresel türküler söylendi. Programa CHP Genel Başkan Yardımcıları Cemal Canpolat ve Nevaf Bilek, Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Mustafa Onur Bozkurter ve CHP Şırnak İl Başkanı Sait Namdar da katıldı.

DEMİRTAŞ'IN TUTUKLULUĞUNA TEPKİ GÖSTERDİ

Konuşmasında düşünce özgürlüğüne vurgu yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde bulunmasını eleştirdi. Kılıçdaroğlu, "Selahattin Demirtaş'ın uzun süredir hapiste tutulmasını asla ve asla kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

"ARTIK BARIŞMA ZAMANI"

Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenleri anan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin geçmişte büyük acılar yaşadığını söyledi. Toplumsal birlikteliğin önemine değinen CHP lideri, "Ama artık oturup barışma zamanı, helalleşme zamanı, kucaklaşma zamanı" dedi. Kürt meselesinin çözümüne ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Kılıçdaroğlu, CHP'nin geçmişte hazırladığı raporları hatırlattı.

SURİYE VE IRAK İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Türkiye'nin komşularıyla ekonomik ilişkilerini geliştirmesi gerektiğini vurgulayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Suriye ve Irak'taki etkinliğe ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin Suriye'de de Irak'ta da artık yakın ilişkiler kurması lazım. Ekonomik ilişkiler kurmasını, ekonomisini geliştirmesi lazım. Dolayısıyla o bölgenin dominant gücü Türkiye'dir. Kabul edelim. Suriye'de de dominant güç Türkiye'dir, Irak'ta da Türkiye'dir."