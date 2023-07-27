Davutoğlu'ndan "gizli protokol" ile ilgili çok kritik açıklama! Kılıçdaroğlu önce "Yok" demiş, sonra "Kusura bakmayın" - Son Dakika
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Davutoğlu'ndan "gizli protokol" ile ilgili çok kritik açıklama! Kılıçdaroğlu önce "Yok" demiş, sonra "Kusura bakmayın"

27.07.2023 11:55

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ'a 3 bakanlık verme konusunda imzaladığı gizli protokol, Altılı Masa liderlerini öfkelendirdi. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu protokolü duyduğu an Kılıçdaroğlu'nu aradığını ve 'Protokol yok' yanıtı aldığını belirtti. Davutoğlu "Daha sonra tekrar aradı ve 'Ku­sura bakmayın. Tekrar baktım, protokol varmış. Bakanlık görüşülmüş' dedi. Üzüldüm ama bir şey söylemedim." ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ'ın Kemal Kılıçdaroğlu ile 3 bakanlık için gizli protokol imzaladıklarını açıklaması deprem etkisi yarattı. Kılıçdaroğlu bu protokolü doğrularken, detay vermekten kaçındı. CHP liderinin ittifak ortaklarından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise bu durumdan haberdar edilmedikleri için tepki gösterdi. Davutoğlu, "Kılıçdaroğlu'nu arayıp bu protokolü sorduğumda bana 'Yok' dedi. Daha sonra tekrar aradı ve 'Ku­sura bakmayın. Tekrar baktım, protokol varmış. Bakanlık görüşülmüş' dedi. Üzüldüm ama bir şey söylemedim." ifadelerini kullandı.

"BİLGİLENDİRİLMELİYDİK"

6'lı Masa'nın ortaklarından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile gizli protokol yapmasına ilişkin üzgün olduğunu belirterek, "Bilgilendirilmeliydik" dedi.

"İLKESEL OLARAK DOĞRU BULMUYORUM"

Davutoğlu, Sözcü'den İsmail Saymaz'a şu açıklamayı yaptı: "Onun için röportajı çıkınca Kılıçda­roğlu'nu aradım, sordum; 'Böyle bir protokol var mı? İçişleri Bakanlığı ve üç bakanlık verildi mi?' diye. 'Yok. Bir bakanlık konuşuldu ama karara bağlanmadı. Bağlanmadığı için size getirmedim. Olsa bile benim kontenjanımdandı' dedi. Ben de o akşam Karar TV'de, 'Muhatabımız Kılıçdaroğlu'dur. O da 'Yok öyle bir protokol dedi' minvaline konuştum. Onun üzerine Kılıçdaroğlu aradı, 'Ku­sura bakmayın. Tekrar baktım, protokol varmış. Bakanlık görüşülmüş' dedi. Üzüldüm ama bir şey söylemedim. Benim ilkesel olarak doğru bulmadığım bir şey."

YORUMLAR (1)
  • bedir arslan: seçimi kazanmadan parsellediniz seçimi kazansaydınız ne olurdu acaba Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
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Kılıçdaroğlu, Özdağ ile gizli protokolünü eleştiren partililere verdi veriştirdi: Çalışsaydınız, beni bu duruma sokmasaydınız Kılıçdaroğlu, Özdağ ile gizli protokolünü eleştiren partililere verdi veriştirdi: Çalışsaydınız, beni bu duruma sokmasaydınız

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SON DAKİKA: Davutoğlu'ndan "gizli protokol" ile ilgili çok kritik açıklama! Kılıçdaroğlu önce "Yok" demiş, sonra "Kusura bakmayın" - Son Dakika
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