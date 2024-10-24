Kırgızistan ile Kültür Anlaşması Onaylandı

Politika

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye ile Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Kültür Merkezlerinin Kurulması ve İşleyişi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Genel Kurulda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Birleşmiş Milletlerin (BM) Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin kabul edilmesinin ardından, Saadet Partisinin "emniyet çalışanları", İYİ Parti'nin "kamu güvenliği", DEM Parti'nin "ilaç temini" ile CHP'nin " TUSAŞ'a yönelik terör eylemi" ile ilgili araştırma önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılmasına dair önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Grup önerilerinin ardından, Danışma Kurulu kararıyla gündemin ilk sırasına alınan Türkiye ile Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Kültür Merkezlerinin Kurulması ve İşleyişi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Teklifin kabul edilmesinin ardından, TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşimi, 30 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.