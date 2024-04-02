Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez Göreve Başladı

Kırkağaç Belediye Başkanlığına seçilen Üstün Dönmez, görevine başladı.
Dönmez, belediye kafeteryasındaki devir teslim töreninde Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz'e çiçek verdi.
Çok çalışmaları gerektiğini belirten Dönmez, "Daha önce belediye başkanlığı yapmış meclis üyelerimizle, geçmiş dönem başkanımızın da bilgi ve tecrübelerinden yararlanarak Kırkağaç için ne gerekiyorsa hep beraber yapacağız." dedi.
Dönmez, hizmetleri için Gedüz'e teşekkür etti.
Gedüz de Dönmez'e başarı diledi.
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