Baro Başkanı Onu Çanta'nın yönetim kurulu ise şöyle ; Ümit Tosun , Murat Dalgalı, Şahin Dağıstan, Cansu Yılmaz , Cumhur Çağatay Dağıstan, Tuba Arıöz Kayaoğlu, Elif Esen , Murat Kayhan Üst Kurul delegesi ise Avukat Bilgehan Altaş, Avukat Halil Atak , Avukat Osman Yalçınkaya" isimlerinden oluştu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Kırşehir, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Kırşehir haberleri: Kırşehir Barosunda başkan değişmedi - Son Dakika

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