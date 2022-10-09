Kırşehir haberleri: Kırşehir Barosunda başkan değişmedi - Son Dakika
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Kırşehir haberleri: Kırşehir Barosunda başkan değişmedi

09.10.2022 19:42
Kırşehir haberleri: Kırşehir Barosunda başkan değişmedi

Kırşehir gelişmesine göre Kırşehir barosu seçimleri yapıldı.

Kırşehir barosu seçimleri yapıldı. Seçimlerde mevcut baro başkanı yeniden oy çoğunluğu ile seçildi.

Kırşehir Baro Başkanlığı seçimlerine tek liste giren mevcut başkan Onur Çanta, yeniden Kırşehir Baro Başkanı seçildi. 166 oyun 140'nı alan Çanta Kırşehir'de 2. dönem baro başkanlığı görevini yürütecek.

Baro Başkanı Onu Çanta'nın yönetim kurulu ise şöyle ; Ümit Tosun, Murat Dalgalı, Şahin Dağıstan, Cansu Yılmaz, Cumhur Çağatay Dağıstan, Tuba Arıöz Kayaoğlu, Elif Esen, Murat Kayhan Üst Kurul delegesi ise Avukat Bilgehan Altaş, Avukat Halil Atak, Avukat Osman Yalçınkaya" isimlerinden oluştu. - KIRŞEHİR

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Pazarspor: 2 - 2 Pazarspor: 2 - 2 Kırşehir gündem haberi | Kırşehir Baro Başkanlığı'na yeniden Onur Çanta seçildi Kırşehir gündem haberi | Kırşehir Baro Başkanlığı'na yeniden Onur Çanta seçildi
Kaynak: İHA

Kırşehir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kırşehir haberleri: Kırşehir Barosunda başkan değişmedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir haberleri: Kırşehir Barosunda başkan değişmedi - Son Dakika
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