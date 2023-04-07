Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Yüce Divan'a göndereceği ismi cumhurbaşkanı yardımcısı yapıyor - Son Dakika
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Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Yüce Divan'a göndereceği ismi cumhurbaşkanı yardımcısı yapıyor

07.04.2023 12:10

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, konuk olduğu bir programda Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert sözlerle yüklendi. İnce, "Ali Babacan'ı geçmişte Yüce Divan'a gönderecekti şimdi cumhurbaşkanı yardımcısı yapıyor" ifadelerini kullandı.

Seçimlere sayılı günler kalırken muhalefet cephesinde CHP ve Memleket Partisi arasındaki gerginlik tavan yaptı. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Muharrem İnce'yi ziyaret etmişti. İnce, kendisine bir teklif yapılmadığını açıklarken CHP cephesi ise tarih vererek görüşmelerin yapıldığını ancak sonuç alınamadığını söyledi. Bunun üzerine İnce ise tekliflerin çok geç yapıldığını söyleyerek "İş işten geçti" dedi.

"TEKLİF, DOSTLAR ALIŞVERİŞTE GÖRSÜN DİYE YAPILDI"

Tartışmalar devam ederken Muharrem İnce, katıldığı bir televizyon programında son yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Kendisine yapılan teklifi dostlar alışverişte görsün olarak niteleyen İnce, iş işten geçtikten sonra göstermelik olarak teklif yapıldığını söyledi.

"AMAÇLARI UZLAŞMA DEĞİL, İMHA"

Amaçlarının uzlaşma ve görüşme olmadığını amaçlarının imha olduğunu savunan İnce, "Dışarda konuşulmuş, teklif yapılmış gibi açıklamalar yapıyor. Amaçları uzlaşmak değil, amaçları ikna etmek değil, amaçları imha etmek. Ben imha olmayacağım bunu herkes böyle bilsin" ifadelerini kullandı.

BABACAN VE DAVUTOĞLU ÜZERİNDEN YÜKLENDİ

Konuşmasının devamında 6'lı Masa'daki isimler üzerinden Kılıçdaroğlu'na yüklenen İnce, "Kılıçdaroğlu, Gültekin Uysal'ı cumhurbaşkanı yardımcısı yapıyor. Ali Babacan'ı geçmişte yüce divana gönderecekti şimdi cumhurbaşkanı yardımcısı yapıyor. En çapsız dışişleri bakanı dediği Davutoğlu'nu cumhurbaşkanı yardımcısı yapıyor. Orada nezaketen de olsa partide bir şey konuşması gerekirdi. Halil İbrahim sofrasını bile konuşmadı" dedi.

YORUMLAR (3)
  • Erdinç Uzuner: Bebecan ne yapsın,hay hay Kemal ne yapsa yeridir.Kuş, böcek, kelebek masaya doldurdular maalesef tuhaf tiyatro sahnesine döndü. Cevap Yaz 10 5 Yayından Kaldır
  • seçkin mert: Muharrem Bey, Bunca yıldır siyaset yapıyorsun demek ki birşey ögrenmemişsin.Siyaset düzgün adam işi değil,herbiriniz insanların gözünün içine baka baka yalan söylüyorsunuz. Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
  • haydar topçu: Dün dündür bugün bugündür herkes menfatini bilir Cevap Yaz 34 9 Yayından Kaldır
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Teklif polemiği büyüyor! İnce'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Amacı ikna etmek değil, imha etmek Teklif polemiği büyüyor! İnce'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Amacı ikna etmek değil, imha etmek İnce: Gerçekten istenilseydi ittifak kurulabilirdi İnce: Gerçekten istenilseydi ittifak kurulabilirdi

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Son Dakika Politika Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Yüce Divan'a göndereceği ismi cumhurbaşkanı yardımcısı yapıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Yüce Divan'a göndereceği ismi cumhurbaşkanı yardımcısı yapıyor - Son Dakika
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