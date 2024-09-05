Konyaaltı Belediyesi 5 Yıllık Stratejik Planını Açıkladı - Son Dakika
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Politika

Konyaaltı Belediyesi 5 Yıllık Stratejik Planını Açıkladı

Konyaaltı Belediyesi 5 Yıllık Stratejik Planını Açıkladı

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, vatandaş, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının görüşlerini alarak hazırlanan Konyaaltı'nın 5 yıllık stratejik planını açıkladı. Başkan Kotan, doğayla bütünlük içinde barınma hakkının ön planda tutulduğu bir kentleşme istediklerini vurguladı.

05.09.2024 17:07  Güncelleme: 17:09
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Konyaaltı'nın 5 yıllık stratejik planını vatandaş, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının görüşlerini alarak hazırlandıklarını vurgulayan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, "Bu Konyaaltı'nda bir ilktir. Konyaaltı büyürken doğayla, yeşille barışık şekilde büyümeli. Doğayla bütünlük içinde barınma hakkının ön planda tutulduğu bir kentleşme istiyorum. Ben Konyaaltı'nı betona boğdurmam. Doğayla barışık, barınma hakkının ön planda tutulduğu bir kentleşme istiyorum" dedi.

Konyaaltı Belediyesi eylül ayı olağan meclis toplantısı Beydağları Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan'ın başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında Konyaaltı'nın 5 yıllık stratejik planına vurgu yapıldı.

"Güç birliğiyle hazırlandı"

Konyaaltı'nın 5 yıllık stratejik planının hazırlandığını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, bu planı hazırlarken kentin ihtiyaçları doğrultusunda, gerçekçi hedefler belirlediklerini söyledi. 6 ay boyunca hem vatandaşların görüşlerini aldıklarını, hem de pek çok sivil toplum kuruluşu ve meslek odası temsilcisi ile temasa geçerek fikir alışverişinde bulunduklarını vurgulayan Başkan Kotan, "Bu Konyaaltı'nda ilk defa yapıldı. Bu plan Konyaaltı'mızı daha yaşanabilir, adil ve demokratik bir yer haline getirmek için ortak akıl ve güç birliğiyle hazırlandı" dedi.

"Sosyal belediyecilik anlayışı"

Konyaaltı'nı sosyal belediyecilik anlayışıyla yönettiklerini dile getiren Başkan Kotan, stratejik plan doğrultusunda yapacakları hakkında da şunları söyledi:

"Kurumsal kapasitemizi geliştirip, çalışmalarımızı en verimli şekilde sürdüreceğiz. Kent düzenine yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz. Katılımcı belediyecilik uygulamalarını hayata geçireceğiz. Mahalle buluşmalarımıza muhtar meclislerimize eylül ayı itibariyle başlayıp, bunu 5 yıl boyunca devam ettireceğiz. Kültür, sanat ve spor alanında çalışmalar yürüteceğiz. Konyaaltı'mızı sanatın ve sporun başkenti haline getirmek için çalışacağız. Sosyal hizmetler alanında yaşlılarımızın, çocuklarımızın, öğrencilerimizin, bize ihtiyaç duyan her kesimden insanımızın yanında olacağız. Güçlü kadın, güçlü toplum anlayışıyla kadınları ve çocukları güçlendiren işlere imza atacağız. Bunları kısıtlı imkanlarla yaptığımızı bilmenizi istiyorum."

"Konyaaltı'nı betona boğdurmam"

Kentin gelişmesini sağlarken, yeşil alanların korunacağının da altını çizen Başkan Kotan, "Konyaaltı büyürken doğayla, yeşille barışık bir şekilde büyümeli. Ben Konyaaltı'nı betona boğdurmam. Ben doğayla barışık bir kent istiyorum. Doğayla bütünlük içinde barınma hakkının ön planda tutulduğu bir kentleşme istiyorum. Konyaaltı'mızın insanına, doğasına, sosyal yaşamına dokunan, belediyeciliği sosyal hayatın bir parçası haline getiren, hizmet odaklı bir 5 yıl geçireceğiz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Konyaaltı Belediyesi 5 Yıllık Stratejik Planını Açıkladı - Son Dakika

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