Köpek Toplama Çalışmaları Yetersiz

06.05.2026 13:15
Adem Yıldırım, hayvan koruma yasasının uygulanmasında eksiklikler olduğunu vurguladı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, "Büyükşehirdeki köpeklerin toplanması noktasında halen tam anlamıyla bir yolu katetmiş değiliz." dedi.

Yıldırım, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2 Ağustos 2024'te yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişikliğin yansımaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kanun'da yapılan değişiklikle sahipsiz sokak hayvanlarının neden olduğu sorunlara ilişkin olumlu gelişmeler yaşandığını ifade eden Yıldırım, "Buna rağmen, yasanın çıktığı günden bugüne, Türkiye'de 719 olayda 910 insanımız mağdur olmuştur. 715 vatandaşımız köpek saldırılarından yaralanmış, 5 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. En son Van'daki 2 çocuğumuza köpek saldırısına maalesef şahit olduk. 2 Ağustos'tan itibaren köpeklere çarpma şeklinde gerçekleşen 1944 trafik kazasında 2 bin 795 vatandaşımız yaralanmış, 34 vatandaşımız da hayatını kaybetmiştir. Bu olaylara baktığımız zaman henüz yasanın belediyelerimiz tarafından da tam anlamıyla uygulanamadığını, sokaktaki köpeklerin toplanamadığını maalesef görmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir olmayan illerde köpeklerin hızlı bir şekilde toplandığı yönünde bilgiler aldıklarını anlatan Yıldırım, "Ancak büyükşehirdeki köpeklerin toplanması noktasında halen tam anlamıyla bir yolu katetmiş değiliz. Köpek barınakları yapılıyor, bunlar iyi gelişme ama henüz yeterli değil." diye konuştu.

AK Parti'li Yıldırım, son dönemde sahipsiz köpek saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden ve yaralanan bazı mağdurların fotoğraflarını göstererek, şöyle devam etti:

"Biz bunları dile getirirken birileri çıkıyor farklı bir lobinin herhalde temsilcisi gibi davranıyor. Sanki bizim çocuklarımıza sahip çıkmamız, çocuklarımızın haklarını savunuyor olmamız nedense bu arkadaşlarımızı rahatsız ediyor. Bu arkadaşlar kimdir diye baktığımız zaman, niye rahatsız oluyor diye baktığımız zaman altında başka gerekçeler olduğunu görüyoruz. Mesela bu şekilde faaliyet gösteren, bu tür haberleri öne çıkaran bir sektör oluşmuş. Arka planlarında da bir lobicilik faaliyeti var. 'Köpek seviciliği' lobisi veya başka bir lobi üzerinden kendilerine aslında ticari kazanç da sağlıyorlar."

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Politika, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Fark 5 puandan da fazla
CHP kurultay davası neden ertelendi? Gözler Adem Soytekin'in ifadesinde
Kurduğu sistemle 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi: "Deli misin sen" diyen bile var
Uzun süredir tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali
Mersin'de 2 kardeşin ölümünde ilk rapor
Aziz Yıldırım'ın adaylığı sonrası bomba Ali Koç gelişmesi
