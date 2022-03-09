Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı kabul etti - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kosova'nın başkenti Priştine'de Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kosova'da Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani tarafından kabul edildi. Görüşmede, iki ülke arasındaki din eğitimi ve din hizmetleri işbirliği ile Kosova Priştine Merkez Camii ve Külliyesi inşaatındaki çalışmalar ele alındı.

Kabulde, Türkiye Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova İslam İşbirliği Başkanı Naim Tırnava, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak ile Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Bilgin de hazır bulundu. - ANKARA