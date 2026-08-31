Kosova'da Cumhurbaşkanı Adaylığı Üzerinde Uzlaşma

Kosova'da Vetevendosje Hareketi (LVV) ile Kosova Demokratik Birliği (LDK), Cumhurbaşkanı adayı olarak Bekim Sejdiu'nun ismi üzerinde uzlaştı.

Kosova'da Vetevendosje Hareketi (LVV) ile Kosova Demokratik Birliği (LDK), cumhurbaşkanlığı konusunda anlaşmaya vardı. İki parti, Cumhurbaşkanı adayı olarak Bekim Sejdiu'nun ismi üzerinde uzlaştı. Sejdiu'nun adaylığı, LDK Genel Başkanı Lumir Abdixhiku tarafından açıklandı. Abdixhiku, LVV ile LDK arasında bugün gerçekleştirilen görüşmede anlaşmaya varıldığını belirterek 9 Temmuz'dan bu yana çözüm bulmak amacıyla görüşmeler yürüttüklerini ve seçimlere gidilmesini önlemek için uzlaşma arayışında olduklarını söyledi. Görüşmelerin kolay olmadığını ancak kapsamlı ve sürekli şekilde sürdürüldüğünü ifade eden Abdixhiku, iki tarafın ortak bir cumhurbaşkanı adayı konusunda uzlaştığını belirterek bu ismin Bekim Sejdiu olduğunu açıkladı.

Kosova'nın Türkiye'deki ilk Büyükelçisi

Bekim Sejdiu, Kosova'nın Türkiye'deki ilk büyükelçisi olarak görev yaptı. Ankara'daki diplomatik görevi sırasında Kosova ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde önemli rol üstlendi.

Sejdiu'nun adaylığı, Kosova'da devam eden siyasi krizin aşılması ve cumhurbaşkanlığı seçiminin gerçekleştirilmesi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Sejdiu: "Vatandaşların ve devletin hizmetindeyim"

Kosova Cumhurbaşkanı adayı olarak uzlaşıyla önerilen Bekim Sejdiu, adaylık teklifini kabul ettiğini açıkladı. Sejdiu, kendisine duyulan güvenin kendisi için büyük bir onur olduğunu belirterek, cumhurbaşkanlığı makamının önemli bir sorumluluk taşıdığını ifade etti. "Bu benim için büyük bir onur. Büyük bir güven ve büyük bir onur. Bu öneriyi kabul ettim. Cumhurbaşkanlığı makamının beraberinde getirdiği sorumluluğun farkında olarak, vatandaşlara ve devletimize özveriyle hizmet etmek için kendimi onların hizmetine adadım" diyen Sejdiu, cumhurbaşkanının seçilme sürecinin siyasi bir boyutunun yanı sıra Meclis'te izlenmesi gereken anayasal bir prosedürü de bulunduğunu söyledi.