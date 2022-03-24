Kosova Sağlık Bakanı Latifi, İzmir'deki Kosovalılarla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Kosova Sağlık Bakanı Latifi, İzmir'deki Kosovalılarla buluştu

24.03.2022 15:39
Kosova Sağlık Bakanı Latifi, İzmir'deki Kosovalılarla buluştu

Kosova Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Rifat Latifi, İzmir'de Kosova Rumeli Derneğini ziyaret ederek, balkan kökenli vatandaşlar ile buluştu.

Kosova Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Rifat Latifi, İzmir'de Kosova Rumeli Derneğini ziyaret ederek, balkan kökenli vatandaşlar ile buluştu.

Kosova Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Rifat Latifi, Türkiye-Kosova ilişkileri, sağlık turizmi ve Kosova'nın son durumu hakkında değerlendirmelerde bulunmak amacıyla İzmir'de toplantı düzenledi. Kosova Rumeli Derneği'nde gerçekleştirilen toplantıya; Kosova İstanbul Başkonsolosu Suzan Noburdalı, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri iş adamları ve dernek üyeleri katıldı.

Bakan Latifi'den sağlık eğitimi alan gençlere çağrı

Ziyarette konuşan Bakan Rifat Latifi, "Gençlerin Kosova'ya gelip uzmanlaştıkları alanlarda bize destek vermelerini bekliyoruz. Size bir Sağlık Bakanı olarak sağlık alanı için söz veriyorum, ne yapacaksak beraber yapacağız. İlk görevimiz eğitim görmüş, uzmanlaşmış kişilerin tekrar Kosova'ya dönüp orada hizmet vermesi. Kalkınma için yardımda bulunmalarına gereksinim var. Ben bunun için çalışacağım" dedi.

Kosova İstanbul Başkonsolosu Suzan Novoberdaliu da, Türkiye'nin savaş sırasında ve sonrasında Kosova'ya ve Kosova halkına çok büyük desteği olduğunu hatırlatarak teşekkür etti.

Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (BASAM) Başkanı ve eski AK Parti İzmir Milletvekili Rıfat Sait ise şöyle konuştu: "Buradaki herkes gönüldaş. Bakanımıza bizi ziyaret ettiği için minnettarım. Bu ziyarette Başkosolosumuz Suzan Hanım'ın çok emeği var. Balkanlardan sağcı da çıkar solcu da çıkar ama vatan haini çıkmaz. Biz bu millete, bu vatana aşığız. Bizim için Türk Bayrağı da Kosova Bayrağı da çok önemli. O bayraklar altında hep beraberiz." - İZMİR

Kosova Sağlık Bakanı Latifi, İzmir'deki Kosovalılarla buluştu
Kosova Sağlık Bakanı Latifi, İzmir'deki Kosovalılarla buluştu
Kosova Sağlık Bakanı Latifi, İzmir'deki Kosovalılarla buluştu
Kosova Sağlık Bakanı Latifi, İzmir'deki Kosovalılarla buluştu
Kosova Sağlık Bakanı Latifi, İzmir'deki Kosovalılarla buluştu

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Bakan Koca: Sağlık personeli görevi kötüye kullanmadığı sürece tazminat ödemeyecek Son dakika haberi | Bakan Koca: Sağlık personeli görevi kötüye kullanmadığı sürece tazminat ödemeyecek Bakan Koca, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet hakkında konuştu: Peşinen bir taraf suçlu, diğer taraf masum değildir Bakan Koca, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet hakkında konuştu: Peşinen bir taraf suçlu, diğer taraf masum değildir

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kosova Sağlık Bakanı Latifi, İzmir'deki Kosovalılarla buluştu - Son Dakika


Son Dakika
16:28 Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu kızları Zeynep'e kavuştu! Çift gözyaşlarına hakim olamadı
16:26 Ayhan Bilgen'in partisinin adı sızdı: Türkiye'nin Sesi Partisi! 31 Mart'ta dilekçe verilecek
16:22 Zelenski, NATO'da dünyaya seslendi: Bunlar sizin roketleriniz, sizin bombalarınız değil, biz sadece yaşamak istiyoruz
16:10 Seda Bakan takipçilerine güzel haberi verdi! Ünlü oyuncu ikinci bebeğine hamile
15:54 Seren Serengil'in sevgilisine soruldu: Hasta olduğunuz dönemde birlikte olmamak, zor gelmedi mi?
15:48 Uzman çavuşlar TTB'yi protesto etti: Adınızdaki 'Türk' ifadesini kaldırın!
15:42 Öğrencisi sınıfta yüzüne dokunarak dans etmişti! Öğretmen Eyup Sağlık: Ben kendisini affettim!
15:34 Liseli dahiler robot yarışmasında birinci oldular ama Amerika'daki şampiyonaya gidecek paraları yok!
15:30 Mahkum'da bu akşam neler olacak? Fırat ve Barış bulunamıyor
15:30 Fotoğraftaki eksik lider: Almanya Başbakanı Olof Scholz, NATO zirvesindeki liderler fotoğrafında yoktu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 16:39:58. #1.12#
SON DAKİKA: Kosova Sağlık Bakanı Latifi, İzmir'deki Kosovalılarla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement