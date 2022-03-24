Kosova Sağlık Bakanı Latifi, İzmir'deki Kosovalılarla buluştu - Son Dakika

Kosova Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Rifat Latifi, İzmir'de Kosova Rumeli Derneğini ziyaret ederek, balkan kökenli vatandaşlar ile buluştu.

Kosova Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Rifat Latifi, Türkiye-Kosova ilişkileri, sağlık turizmi ve Kosova'nın son durumu hakkında değerlendirmelerde bulunmak amacıyla İzmir'de toplantı düzenledi. Kosova Rumeli Derneği'nde gerçekleştirilen toplantıya; Kosova İstanbul Başkonsolosu Suzan Noburdalı, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri iş adamları ve dernek üyeleri katıldı.

Bakan Latifi'den sağlık eğitimi alan gençlere çağrı

Ziyarette konuşan Bakan Rifat Latifi, "Gençlerin Kosova'ya gelip uzmanlaştıkları alanlarda bize destek vermelerini bekliyoruz. Size bir Sağlık Bakanı olarak sağlık alanı için söz veriyorum, ne yapacaksak beraber yapacağız. İlk görevimiz eğitim görmüş, uzmanlaşmış kişilerin tekrar Kosova'ya dönüp orada hizmet vermesi. Kalkınma için yardımda bulunmalarına gereksinim var. Ben bunun için çalışacağım" dedi.

Kosova İstanbul Başkonsolosu Suzan Novoberdaliu da, Türkiye'nin savaş sırasında ve sonrasında Kosova'ya ve Kosova halkına çok büyük desteği olduğunu hatırlatarak teşekkür etti.

Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (BASAM) Başkanı ve eski AK Parti İzmir Milletvekili Rıfat Sait ise şöyle konuştu: "Buradaki herkes gönüldaş. Bakanımıza bizi ziyaret ettiği için minnettarım. Bu ziyarette Başkosolosumuz Suzan Hanım'ın çok emeği var. Balkanlardan sağcı da çıkar solcu da çıkar ama vatan haini çıkmaz. Biz bu millete, bu vatana aşığız. Bizim için Türk Bayrağı da Kosova Bayrağı da çok önemli. O bayraklar altında hep beraberiz." - İZMİR