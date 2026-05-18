Kremlin'den Zelenskiy'ye Yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kremlin'den Zelenskiy'ye Yanıt

18.05.2026 14:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kremlin, Zelenskiy'nin Belarus üzerinden saldırı iddialarını kışkırtma olarak nitelendirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Rusya'nın Belarus üzerinden bir NATO ülkesine saldırmayı planladığı yönündeki iddialarını yalanlayarak, "Savaşı uzatmayı amaçlayan bir kışkırtma girişiminden başka bir şey değil" dedi.

Rusya, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Rusya'nın Belarus üzerinden bir NATO ülkesine saldırmayı planladığı yönündeki iddialarını yalanladı. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Zelenskiy'nin açıklaması hakkında, "Böyle bir açıklama, savaşı uzatmayı ve gerginliği tırmandırmayı amaçlayan bir kışkırtma girişiminden başka bir şey değil. Böyle bir açıklamanın herhangi bir cevap vermeye değer olduğunu düşünmüyoruz" dedi.

Belarus'tan nükleer silah tatbikatı

Rusya'nın nükleer silahlarına ev sahipliği yapan Belarus, nükleer silah tatbikatı düzenleyeceğini bildirdi. Belarus Savunma Bakanlığı, nükleer silahların sahada nasıl konuşlandıracağına dair eğitime başlandığını açıklayarak, "Eğitim sırasında, Rus tarafıyla işbirliği içinde, nükleer silahların sevk ve kullanıma hazırlanması konusunda tatbikat yapılması planlanmaktadır" dedi.

Tatbikatın ordunun ülkenin farklı bölgelerinde nükleer silah konuşlandırmaya hazır olup olmadığını test edeceğini belirten Bakanlık, mevcut tatbikatın herhangi bir devleti hedef almadığını ve bölgede güvenlik tehdidi oluşturmadığını vurguladı.

NATO üyeleri Polonya, Litvanya ve Letonya ile sınır komşu olan Belarus, Rusya'nın 2022'deki Ukrayna işgali sırasında topraklarını bir üs olarak kullanmasına izin vermiş ve Rus taktik nükleer silahlarına da ev sahipliği yapmaktadır. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, Savunma, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Kremlin'den Zelenskiy'ye Yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay’dan boşanan eşe nafaka bağlanmasında “yoksulluk“ şartı Yargıtay'dan boşanan eşe nafaka bağlanmasında "yoksulluk" şartı
Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile
Husumetli yaşlılar arasındaki kavga ölümle bitti Husumetli yaşlılar arasındaki kavga ölümle bitti
Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti
Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı
Halı sahadaki faul kavgası 3 ay sonra hortladı: 1 milimetreyle hayatta kaldı Halı sahadaki faul kavgası 3 ay sonra hortladı: 1 milimetreyle hayatta kaldı

14:56
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı
14:19
Akıllı telefon fiyatlarına dev zam yolda
Akıllı telefon fiyatlarına dev zam yolda
14:09
Eğlenceniz batsın Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti
Eğlenceniz batsın! Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti
14:09
Şamil Tayyar’dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
13:43
Şehit polisler son yolculuğuna uğurlandı Cenazede kahreden detay
Şehit polisler son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede kahreden detay
12:36
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 15:06:31. #7.12#
SON DAKİKA: Kremlin'den Zelenskiy'ye Yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.