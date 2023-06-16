Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'ye ziyarette bulunacak - Son Dakika
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'ye ziyarette bulunacak

16.06.2023 11:53

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek üzere yakın bir zaman içerisinde Türkiye'ye gelecek. Net tarih ise önümüzdeki günlerde liderlerin programlarına göre netleşecek.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "yakınlarda gerçekleştireceği" Türkiye ziyareti konusunda sözleştiğini duyurdu.

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Görüşmenin hangi tarihte gerçekleşeceği ise önümüzdeki günlerde belli olacak. İki lider en son Eylül 2022'de Şangay İşbirliği Teşkilatı 22. Devlet Başkanları Zirvesi için gittikleri Özbekistan'ın Semerkant kentinde bir araya gelmişti.

Putin, Türkiye'ye geliyor
Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'ye ziyarette bulunacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'ye ziyarette bulunacak - Son Dakika
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