Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'ye ziyarette bulunacak

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "yakınlarda gerçekleştireceği" Türkiye ziyareti konusunda sözleştiğini duyurdu.

EN SON GEÇEN YIL GÖRÜŞTÜLER

Görüşmenin hangi tarihte gerçekleşeceği ise önümüzdeki günlerde belli olacak. İki lider en son Eylül 2022'de Şangay İşbirliği Teşkilatı 22. Devlet Başkanları Zirvesi için gittikleri Özbekistan'ın Semerkant kentinde bir araya gelmişti.