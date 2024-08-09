Kula Belediyesi, SGK borcunu ödemek için taşınmaz satışı kararı aldı

Politika

Kula Belediye Meclisi Ağustos ayı olağan toplantısında geçmişten gelen 34 milyon 26 bin 287 TL'lik SGK borcunun ödenmesi için belediyeye ait taşınmazın satılması konusunun görüşüldüğü madde Cumhur İttifakı Grubunun ret oyuna karşı, CHP Grubunun 9 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Kula Belediye Meclisi Ağustos ayı olağan meclis toplantısı, başkan vekili Semra Gündüz'ün başkanlığında önceki gün Kula Belediyesi Ek Hizmet Binası toplantı salonunda gerçekleştirildi. Açılış ve yoklama ile başlayan ve ek gündem maddeleri ile toplamda 11 maddenin görüşüldüğü toplantıya CHP ve Cumhur ittifakı grubunun tamamı eksiksiz olarak katıldı. Belediye Zabıta Müdürlüğü tarafından Meclis Başkanlığı'na sunulan ve komisyon tarafından hazırlanan 'kaldırım işgalleri' konulu gündem maddesinin oy birliği ile kabul edildiği toplantıda, pazaryeri yönetmeliği değişikliği konulu gündem maddesi de her iki grubun kabul oylarıyla meclisten geçti. Resmi gazetede yayımlanan düğün salonları ile ilgili müzekkerinin de görüşüldüğü toplantıda, Beşibiryerde A.Ş. pay temsilcisinin belirlenmesi ve yetki verilmesi maddesi de oy birliği ile kabul edildi. Geçmiş yıllarda satışa çıkan, ancak henüz satış işlemi gerçekleşmeyen taş toplama makinesinin yeniden satışa çıkarılması konusundaki gündem maddesi de oy birliği ile meclisten geçti.

Cumhur ittifakı grubu ret oyu verdi

Öte yandan 31 Mart 2024 seçimleri öncesinden gelen ve faizleri ile birlikte toplamda 34 milyon 26 bin 287 TL'lik borca ulaşan Salihli SGK İcra Müdürlüğü 2023/07 ile 2024/03-07 aylarına ait borcun ödenmesi için belediyeye ait bazı taşınmazların satışı için yetki verilmesinin görüşüldüğü maddeye, 6 meclis üyesinin bulunduğu Cumhur ittifakı grubu ret oyu verdi. CHP grubunun 9 kabul oyuyla meclisten geçirilen ek gündem maddesi ile, Kula Belediyesi'nin geçmişe dayanan ve icralık olan 34 milyon 26 bin 287 TL'lik borcunun taksitlendirilerek ödenmesi için mülkiyeti belediyeye ait olan belirli taşınmazların satılması kararı bağlanmış oldu. Gündemin son maddesinde ise Beyler Evi ve Türk Evi'nin kullanım hakkı, 5 yıllık süre ile Kula Beşibiryerde A.Ş.'ye ayni sermaye olarak verilmesi maddesi oy birliği ile meclisten geçti. - MANİSA