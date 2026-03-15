Kula'da Geleneksel İftar Programı - Son Dakika
Kula'da Geleneksel İftar Programı

Kula\'da Geleneksel İftar Programı
15.03.2026 21:39
Kula'da düzenlenen iftar programına binlerce vatandaş katıldı, önemli isimler konuşmalar yaptı.

Manisa'nın Kula ilçesinde düzenlenen geleneksel iftar programına binlerce vatandaş katıldı. Programa önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Manisa Valisi Vahdettin Özkan da katıldı.

Kula Kaymakamlığı öncülüğünde Yunus Emre Kent Meydanı'nda düzenlenen programda konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ramazan ayının paylaşma, yardımlaşma ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini ifade ederek, böyle anlamlı bir buluşmada vatandaşlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Programda konuşan Manisa Valisi Vahdettin Özkan ise, "Ramazan ayı paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı müstesna bir zaman dilimidir. Böylesine anlamlı bir sofrada vatandaşlarımızla bir araya gelmek bizler için büyük bir mutluluk. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kula Kaymakamı Talha Altuntaş, ilçe protokolü ile vatandaşların aynı sofrada buluşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Altuntaş, "Değerli büyüğümüz ve hemşehrimiz önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımlarıyla düzenlediğimiz geleneksel iftar programında sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Düzenlenen iftar programına önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Kula Kaymakamı Talha Altuntaş, AK Parti Kula İlçe Başkanı Nejat Gülmez, AK Parti ilçe başkanları, daire amirleri, STK ve oda başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kula'da Geleneksel İftar Programı - Son Dakika

SON DAKİKA: Kula'da Geleneksel İftar Programı - Son Dakika
