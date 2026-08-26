Kurtulmuş: SDG'nin Fesih Açıklaması Tarihi ve Değerli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurtulmuş: SDG'nin Fesih Açıklaması Tarihi ve Değerli

Kurtulmuş: SDG\'nin Fesih Açıklaması Tarihi ve Değerli
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, SDG'nin kendini feshetme açıklamasını tarihi ve değerli bulduğunu belirtti. Terörün Türkiye'ye 40 bin can ve 2,3 trilyon dolara mal olduğunu ifade eden Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinin sürdüğünü ve emperyalist planların bozulduğunu söyledi.

KURTULMUŞ: SDG'NİN FESİH AÇIKLAMASI TARİHİ VE DEĞERLİ

Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümü ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar'da temaslarını sürdüren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, kentteki sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri, şehit aileleri ve gazilerle düzenlenen buluşmada bir araya geldi. Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin terörle mücadele sürecinin yanı sıra bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, bölgedeki farklı etnik unsurların aynı medeniyetin parçaları olduğunu belirterek, "Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge meselesiyle, dağılan parçaları bir araya getiriyoruz" dedi. Numan Kurtulmuş, "SDG bir örgüt olarak kendisini feshetmiştir açıklaması, bizim için önemlidir, tarihidir ve değerli bir açıklamadır. İnşallah bu açıklamayla işin devamı gelecek" diye konuştu.

40 BİNİN ÜZERİNDE İNSAN, HAYATINI KAYBETTİ

Terörle mücadele döneminin Türkiye'ye ağır bir bedel ödettiğini aktaran Kurtulmuş, süreçte 40 binin üzerinde insanın hayatını kaybettiğini, binlerce kişinin de şehit olduğunu söyledi. Şehit yakınlarının yıllar boyunca büyük sabır gösterdiğini ifade eden Numan Kurtulmuş, "Her katıldığımız şehit cenazesinde mutlaka şehitlerin analarından, babalarından, yakınlarından sadece 'vatan sağ olsun' sözünü dinledik. Hiç kimse isyan etmedi. Herkes sabretti" ifadelerini kullandı.

TERÖRÜN MALİYETİ 2,3 TRİLYON DOLAR

Terörün yalnızca can kayıplarına değil, Türkiye ekonomisine de ağır maliyet getirdiğini kaydeden Kurtulmuş, 2013 yılında yaptıkları hesaplamalarda alternatif maliyetlerle birlikte yaklaşık 1,3 trilyon dolarlık kayıp hesapladıklarını söyledi. Numan Kurtulmuş, bugün itibarıyla Türkiye'nin terör nedeniyle yaklaşık 2,3 trilyon dolarlık maliyete katlandığını söyledi.

Türkiye'nin etnik ve mezhepsel temelde bölünmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Kurtulmuş, "Bu ülkenin ve hatta bu bölgenin etnik ya da mezhebi anlamda bölünmesine asla fırsat vermeyeceğiz. Bir ve beraber olarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.

'EMPERYALİSTLERİN OYUN PLANINI BOZUYORUZ'

Bölgede terör örgütleri üzerinden yeni bir parçalanma süreci yürütüldüğünü aktaran Kurtulmuş, Türkiye'nin bu planı bozacak bir yaklaşım ortaya koyduğunu söyledi. Kurtulmuş, "Akıl, emperyalistler niye bu oyunu oynuyor demek değildir. Akıl onlardan daha büyük bir aklı ortaya koymaktır. Türkiye, Allah'ın izniyle Cumhuriyet'in ikinci asrında daha büyük bir aklı ortaya koyarak emperyalistlerin oyun planını bozuyor" diye konuştu.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' HEDEFİ SÜRÜYOR'

'Terörsüz Türkiye' hedefinin adım adım hayata geçirildiğini belirten Numan Kurtulmuş, sürecin planlı biçimde devam ettiğini söyledi. Kurtulmuş, "Ortaya koyduğumuz bu hedefi çok süratli bir şekilde, adım adım ve gayet iyi kurgulanmış bir şekilde uygulamaya koyduk, devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'İSRAİL TÜRKİYE'NİN BARIŞ İKLİMİNDEN ÇEKİNİYOR'

Numan Kurtulmuş, İsrail'in Türkiye'den ve Türkiye'nin bölgede oluşturabileceği barış ve kardeşlik ortamından çekindiğini belirterek, "Bu ülke sadece Türkiye'den çekiniyor, Türkiye'nin bölgesinde oluşturacağı barış ve kardeşlik ikliminden çekiniyor, biz de bunu ortaya koymak zorundayız" dedi.

Kaynak: DHA

Numan Kurtulmuş, Zafer Haftası, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Afyon, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika Kurtulmuş: SDG'nin Fesih Açıklaması Tarihi ve Değerli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rize’de denize giren iki kardeş dalgalara kapıldı, ailenin yüreği yandı Rize’de denize giren iki kardeş dalgalara kapıldı, ailenin yüreği yandı
Emekli Tuğamiral Ertürk’e 6 yıla kadar hapis talebi Emekli Tuğamiral Ertürk'e 6 yıla kadar hapis talebi
Ankara’da 300 milyon TL’lik uyuşturucu operasyonu Ankara’da 300 milyon TL’lik uyuşturucu operasyonu
Suriye’de terör örgütü YPG kendini feshetti Suriye'de terör örgütü YPG kendini feshetti
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan maden işçileri için çağrı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan maden işçileri için çağrı
Bir dönem sonra sona erdi: Efsanevi şarkıcı Dolly Parton hayatını kaybetti Bir dönem sonra sona erdi: Efsanevi şarkıcı Dolly Parton hayatını kaybetti

18:10
Suudi basını Cristiano Ronaldo’yu hedef aldı: Demek ki sorun ondaymış
Suudi basını Cristiano Ronaldo'yu hedef aldı: Demek ki sorun ondaymış
17:49
CHP’de 50 isim için ihraç talebi Aralarında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka ve İlhan Cihaner de var
CHP'de 50 isim için ihraç talebi! Aralarında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka ve İlhan Cihaner de var
17:17
Sinan Akçıl’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a: Ömrümden yılları veririm
Sinan Akçıl'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ömrümden yılları veririm
16:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında defalarca tekrarladı İşte o geleneğin tarihi
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında defalarca tekrarladı! İşte o geleneğin tarihi
16:09
Piyasaların beklediği kritik veri açıklandı Altın fiyatlarında keskin düşüş
Piyasaların beklediği kritik veri açıklandı! Altın fiyatlarında keskin düşüş
15:33
Tülay Hatimoğulları’ndan barış sürecine zarar verecek sözler
Tülay Hatimoğulları'ndan barış sürecine zarar verecek sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 18:29:44. #7.12#
SON DAKİKA: Kurtulmuş: SDG'nin Fesih Açıklaması Tarihi ve Değerli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement