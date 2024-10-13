Kurtulmuş'tan BAE ile Filistin Teması - Son Dakika
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Politika

Kurtulmuş'tan BAE ile Filistin Teması

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cenevre'de BAE Federal Konsey Başkanı Ghobash ile Filistin sorununu görüştü.

13.10.2024 16:23
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği İsviçre'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Federal Konsey Başkanı Saqr Ghobash ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149. Genel Kurulu'na katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentinde temaslarına devam ediyor. Kurtulmuş, Cenevre Uluslararası Konferans Merkezi'nde Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149. Genel Kurulu kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Federal Konsey Başkanı Saqr Ghobash ile bir araya geldi.

Ghobash ile en son bir araya geldiklerinde Filistin konusunun ana gündem maddesi olduğunu aktaran Kurtulmuş, bugün de Filistin halkının sorunlarının aşılabilmesi, soykırımın durdurulması, acil yardımın sağlanması, ateşkesin temin edilmesi ve bağımsız bir Filistin devleti kurulması için mücadele edilmesinin yine ana gündemde yer aldığını dile getirdi.

BAE Federal Konsey Başkanı Ghobash'ın İstanbul'da düzenlenen büyük Filistin mitingine katılımını da unutmayacaklarını söyleyen Kurtulmuş, BAE ile bölge barışının sağlanması için ortak adımlar atılmasının temin edilmesi gerektiğini belirtti.

Kurtulmuş, ayrıca BAE Federal Konsey Başkanı Ghobash'ı Türkiye'ye davet etti. - CENEVRE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kurtulmuş'tan BAE ile Filistin Teması - Son Dakika

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